Von Barbara von Jhering

Der mit Abstand größte Clou im Angebot ist das leuchtende Hirtenfeuer. Rotglühend kostet es acht bis neun Mark, aber mit einem Kessel darüber schon etwas mehr, und wer es flackernd haben will, muß mindestens 24 Mark hinlegen. Billiger ist das bäuerliche Zubehör: Einen Rechen gibt es schon für drei Mark fünfzig, eine Heugabel, ebenfalls handgeschnitzt, kann sechs Mark kosten und eine Säge sogar 13 Mark.

Die Ökonomie des Stalls errechnet sich aus Kleinstbeträgen. Aber für eine malerisch verfallene Herberge zahlt man rund 120 Mark und aufwärts; je nach Größe und Art der Figuren kosten fertige Krippen in der Grundausstattung – Stall inkl. Hl. Familie, vielleicht noch mit Ochs, Esel und Hirte – von 200 bis zu 1000 Mark und darüber.

Der Münchner Kripperl-Markt am Marienhof hinter dem Rathaus – 14 Stände bieten ausschließlich Krippen plus Accessoires an – nimmt sich neben den vorweihnachtlichen Glitzerbuden auf dem Marienmarkt richtig rustikal und ein kleines bißchen ärmlich aus. Wie es sich für Krippen gehört. Heerscharen von grellbunten Plastik-Heiligen aus Bagni di Luca stehen neben Holzfiguren aus Bayern oder dem Grödnertal. Daß viele Heilige Familien maschinengeschnitzt sind, kann nur den eingeweihten Sammler stören.

Weitaus, prächtiger entfaltet sich die Krippenszene ein paar Blocks weiter im Bayerischen Nationalmuseum: Herberge für die bedeutendste Krippensammlung der Welt. An einem Adventswochenende kommen bis zu 2000 Besucher pro Tag. „Viele Münchner“, sagt Nina Gockerell, die Konservatorin der Sammlung, „besuchen uns jedes Jahr, um Bekanntes wiederzusehen.“

Vorweihnachtliche Sentimentalität oder christliches Bedürfnis? Eine Besucherin berichtet von einer ausgedehnten Krippe mit Bergen, Tälern und (spiegel-grundigen) Seen, die jedes Jahr vom Vater verändert wurde. Erst am Heiligen Morgen durfte das Moos von den (Schwarzwald-) Bergen geholt werden. Sie berichtet auch von der katholischen, sanft-repressiven Sitte, daß Kinder vor Weihnachten für jede „gute Tat“ einen Strohhalm bekamen, damit das Jesuskind auch schön weich liege.

Selbst wer das ganze Jahr über mit der Kirche nichts im Sinn hat, mag sich um die Adventszeit für die kleinformatigen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte interessieren. Doch die Vorstellung, daß da jeder Gegenstand seinen festen Platz und die Welt der Heiligen und der Menschen ihre Ordnung habe, trügt. Wo Irdisches mit den himmlischen Mächten konfrontiert wird, gibt es zunächst einmal gewaltige Unruhe, Aufbruch, Bewegung.