Von Klaus Pokatzky

Da sitzt er in rotem Wollpullover, kariertem Hemd und grauer Hose, die Hornbrille auf der Nase und die Füße bequem auf den Tisch gestützt, zwischendurch hustet und schnupft er gewaltig. Doch von seiner Pfeife kann er nicht lassen. Unentwegt zieht er Streichholzschachteln aus allen Taschen, zündelt von neuem am Tabak. Mal mit dem Bleistift, mal mit dem Kugelschreiber, die er aus Papierstößen und Zeitungsausschnitten zieht, stopft und stochert er im Pfeifenkopf, saugt und saugt, doch das Kraut will nicht brennen. Beim Reden hindert ihn das alles nicht.

Zwischendurch klingelt an diesem vierten Adventsnachmittag, mindestens alle Viertelstunde, das Telephon auf dem kleinen Schreibtisch in der Ecke, wo die Porträts seiner Schwiegereltern und des Freundes Gustav Heinemann stehen. Dort hängt auch das Photo der Dahlemer Dorfkirche, als deren Pfarrer, in der Nachfolge des verhafteten Martin Niemöller, er fast auf den Tag genau vor einem halben Jahrhundert von der Kanzel herab zum Judenpogrom vom 9. November Stellung genommen hatte: „Wir sind mitverhaftet in die große Schuld, daß wir schamrot werden müssen, wie biedere Menschen sich auf einmal in grausame Bestien verwandeln.“

Verwandte, Freunde, auch mancher Kampfgefährte, der etwas will, sind heute am Apparat. Lästig ist keiner. Jedesmal ruft er ihre Namen mit so viel Emphase in den Hörer, als habe er gerade auf diesen Anruf schon den ganzen Advent gewartet. Aber sehr energisch, ohne dem anderen ausschweifendes Reden zu gönnen, wird jeder auf seine genaue Stunde bestimmt. Der Verwandte soll noch abends, „nach dem Interview“, wieder anrufen, der politische Freund bitteschön morgen früh, genau um neun, auf keinen Fall später.

Helmut Gollwitzer kann eben jedem Menschen das Gefühl vermitteln, „sein Busenfreund zu sein“, hat sein theologischer Professorenkollege Walter Kreck ihm zum 75. Geburtstag geschrieben. Und seine Freundin Carola Stern, die eingefleischte Atheistin, sagt zu seinem 80. jetzt, am 29. Dezember: „Helmut Gollwitzer ist vom lieben Gott auf die Welt geschickt, um zu zeigen, daß das ein fröhlicher, ein liebender Gott ist.“

Fröhlich liebt er nicht nur seinen Gott, sondern auch dessen schwache Geschöpfe – freilich nicht als eine lutherische Ausführung des Heiligen Franziskus, sondern als einer, in dessen Herzen neben der Wärme für den Menschen auch die Hitze für den Kampf lebt. Er kann brüderlich umarmen, aber er kann auch donnern und poltern, und dann wieder sehr fidel sein. Wegen seiner behenden Fähigkeit, Bäume zu erklettern, wurde er von seinen Studienkollegen „Fips, der Affe“ genannt, als er Anfang der 30er Jahre in Bonn bei Karl Barth studierte, dessen Nach-Nachfolger er 1949 wurde. Heute reden seine Freunde vor allem von „Gollis“ Sangeslust. Morgens im Bad wird der „Ham di Ham“-Jodler oder ein vorarlbergisches Krippenlied gegeben, aus seiner Jugendzeit, die der bayerische Pfarrerssohn in Lindau am Bodensee verlebte. Choräle ertönten auch oft aus dem Swimmingpool, in dem er, zum Beispiel, mit Gustav Heinemann und Rudi Dutschke und den ungezählten anderen Freunden schwamm, die er und seine vor zwei Jahren verstorbene Frau Brigitte mit offenen Armen und geistigen Gesängen auf den Lippen, vor der Tür ihres Dahlemer Hauses empfingen – und oft genug für Wochen, Monate, gar Jahre beherbergten: Gastfreundschaft wie sie in der Bibel steht. Ein Seelsorger, der keinen Dienstschluß kennt.

So radikal, wie er seit Jahrzehnten in seiner Theologie Christentum und Sozialismus vereint, so drastisch und brüsk hat er gegen amerikanischen Bombenterror in Vietnam, gegen Springerschen Haß auf die Apo-Studenten, gegen den Terrorismus „anarchistischer“ Todesschützen, gegen israelfeindliche Äußerungen aus der linken Ecke Stellung genommen. Aber so radikal lustig hat er auch das Leben gefunden und gern gelebt. Kein sauertöpfischer Missionar, sondern ein Christ, für den es gar keine Frage ist, daß es nach dem Leben auf dieser Erde noch ein anderes gibt. Ein Theologe, der sehr orthodox sein konnte, wenn er an „meinen großen theologischen Lehrer Martin Luther“ dachte, der als Sohn des 20. Jahrhunderts aber auch versuchte, seinen Studenten drei Jahrzehnte lang, erst in Bonn, dann, seit 1957, in Berlin, die gesellschaftlichen Zustände im Diesseits mit Hilfe von Karl Marx zu erklären.