Von Theo Sommer

I. Es gibt Zeiten, in denen die Stimmung wechselt von Jahr zu Jahr. Dann wiederum, viel seltener freilich, gibt es Jahre, in denen nicht die Stimmung sich wandelt, sondern die Grundbefindlichkeit: Es wechseln die Zeiten. Im ersten Falle bestimmt der Schwall der Aktualitäten der Menschheit Gefühl und Pulsschlag. Im zweiten Falle fällt es ihr wie Schuppen von den Augen: Eine Epoche ist zu Ende gegangen, eine neue Ära hebt an. Das Jahr 1988 war solch ein Jahr historischen Umbruchs.

Gewiß beginnen die neuen Zeitalter nicht auf einmal. Sie bahnen sich langsam an, fast unmerklich: hier ein Zeichen, dort ein Vorbote, alles noch sporadisch und punktuell, der Zusammenhang lange schwer wahrnehmbar. Die Theoreme eilen der Wirklichkeit weit voraus, Ahnungen eher denn Analysen. Bis dann auf einen Schlag das Neue flächendeckend in Erscheinung tritt und die Realität nachträglich den Propheten Ehrbarkeit verleiht und ihren Szenarien den rückwirkenden Adel der Plausibilität.

So war es auch diesmal. Der Wandel fand zuerst in den Köpfen statt. Das Ende aller Ideologien – Daniel Bell hat es schon 1960 verkündet; 1981 bekräftigte Peter Bender den Befund. Die Überwindung der Bipolarität und die Heraufkunft einer Welt der Multipolarität – sie werden seit bald zwei Jahrzehnten beschworen; Aron, Brzezinski, Kissinger, Helmut Schmidt und die Gebrüder Weizsäcker sprachen früh davon. Der historische Themenwechsel vom Ost-West-Konflikt zu den drängenden, dringlicheren Aufgaben weltweiter Politik – Ralf Dahrendorf hat ihn, neben anderen, schon in den Siebzigern diagnostiziert.

Nicht, daß ihre Ahnungen die Auguren trogen. Aber sie witterten eine Wirklichkeit, die es noch lange nicht gab. Gestalt gewonnen hat sie erst jetzt. Im Jahre 1988 enthüllten sich ihre Konturen.

II. Es war ein großes Jahr, dieses 1988, bedeutsam wie kein anderes seit 1948, als der Kalte Krieg voll entbrannte. Friedensschlüsse charakterisierten es, Annäherungen an den Frieden zumindest, in vielerlei Konflikten.

Im April wurde das Afghanistan-Abkommen unterschrieben, in dem die Sowjets sich zum völligen Abzug bis zum 15. Februar 1989 verpflichteten. Im Mai begannen die Gespräche zwischen Amerikanern, Russen, Kubanern, Angolanern und Südafrikanern, die im Dezember in eine feste Abmachung mündeten: Fidel Castro zieht seine Truppen aus Angola zurück, Namibia wird frei. Im Juli vereinbarten der Irak und Iran nach acht Jahren grausamen Krieges einen Waffenstillstand; im August verständigten sich König Hassan von Marokko und die Polisario-Rebellen nach 13 Jahren Kleinkrieg um die ehemals Spanische Sahara auf Waffenruhe und eine friedliche Beendigung des Streits. Im Sommer begannen die Vietnamesen mit dem Abzug ihrer Truppen aus Kambodscha; über die Zukunft Indochinas wird verhandelt. Und kurz vor Jahresende brachten Jassir Arafat mit seiner Genfer Anerkennung des israelischen Existenzrechts und die Amerikaner mit ihrer Kontaktaufnahme zur Palästinensischen Befreiungsorganisation nach langen Jahren des Stillstands Bewegung auch in die festgefahrenen Fronten des arabisch-israelischen Konflikts. Auch wenn der Frieden noch nirgends verläßlich gesichert ist: Mars dankt ab.