Von Mark Kleiman

CAMBRIDGE, MASS. – Die Politiker sollten aufhören, uns ein „drogenfreies Amerika“ zu versprechen. Niemand bringt das zuwege. Das Ziel sinnvoller Drogenpolitik sollte vielmehr darin liegen, den Schaden zu vermindern, den Drogenbenutzer sich selbst und anderen zufügen. Ein Mittel dazu ist die Einschränkung des Drogenverbrauchs – aber es ist nur eins, es gibt auch andere.

Strafverfolgung: Sie sollte auf die verbotenen Drogen abzielen, die den Benutzern am meisten schaden, die Sucht am stärksten ausbreiten und zu den meisten Verbrechen führen. Wer alles tun will, tut am Ende nichts.

Deshalb sollte die Strafverfolgung darauf gerichtet sein, die Händler hinter Schloß und Riegel zu bekommen. Drogenlieferungen und Geld abzufangen, ist gut und schön. Aber was die Händler wirklich fürchten, ist eine Gefängnisstrafe.

Wer von der Strafverfolgung verlangt, sie solle das gesamte Kokainproblem unter Kontrolle bringen, der muß auch bereit sein, zusätzlich 50 000 Zellen in den Bundesgefängnissen Amerikas zu schaffen (was einer Verdoppelung der heutigen Zahl gleich käme). Sonst ist das Ganze nur heiße Luft.

Die Strafverfolgung sollte sich auf den heimischen Drogenmarkt konzentrieren. Den Drogenhandel ganz zu kontrollieren, ist schwerer als es aussieht. Ein Land ganz gegen Drogen abzusperren, ist fast unmöglich. Die Händler können die Drogen immer schneller nachliefern, als die Polizei sie abfangen kann. Das Vorgehen gegen heimische, offene Absatzmärkte ist schwerer, schmutziger, macht weniger her, aber es ist wirksamer.

Keine Stichprobentests: In jeder Schule, an jedem Arbeitsplatz gibt es Leute, die nicht so lernen oder arbeiten, wie sie sollten, weil sie unter Drogeneinfluß stehen. Sie zu identifizieren und ihnen ärtzliche Behandlung zu bieten, ist schon schwer genug. Schulen und Arbeitgeber sollten daher nicht Aufpasser-Funktionen zugewiesen bekommen. Was nützt es, Stichproben zu machen, nur um Drogenbenutzer herauszufinden, deren Leistung kein Problem ist.