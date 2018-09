Von Charles J. Cazeau

Sind jene fünf Torpedobomber wirklich, wie im Film dargestellt, im Bermuda-Dreieck verschwunden?

Der Film hat verschiedene Tatsachen unterschlagen oder hinzugedichtet. Es stimmt, das Wetter war schön, als die Flugzeuge am Nachmittag des 5. Dezember 1945 abflogen, aber es verschlechterte sich im Laufe des Tages. Der Staffelführer, Leutnant Taylor, gab per Funk durch, daß sie die Orientierung verloren hätten, aber zu keiner Zeit berichtete er über den Angriff eines fremden Raumschiffes. Taylor glaubte, daß die Flugzeuge durch starke Winde über die Florida Keys hinweg in den Golf von Mexiko abgetrieben worden seien. Daher flog er nach Osten, um Fort Lauderdale zu erreichen. In Wirklichkeit aber befanden sich die Flugzeuge noch immer über den Bahamas, und durch die Richtungsänderung flogen sie ständig weiter auf den Atlantik hinaus, bis ihnen der Treibstoff ausging. In einer der letzten aufgefangenen Meldungen wies Taylor seine Flugkameraden an, sie sollten alle zusammen auf dem Wasser notlanden, sobald sie nur noch je fünfzig Liter Sprit im Tank hätten. Die Flugzeuge müssen also im Dunkeln inmitten von neun Meter hohen Wellen gewassert sein. Unter diesen Umständen waren die Überlebenschancen gering. Das Suchflugzeug der Marine, von dem seither ebenfalls jede Spur fehlt, explodierte offenbar in der Luft: Im selben Moment, als die große Maschine vom Radarschirm verschwand, war am Himmel ein Feuerball zu sehen.

Woher stammt Seide? Ausschließlich von Seidenraupen in China?

Die Maulbeerspinnerraupen kannte man einst nur in China, und das Geheimnis der Seidenherstellung aus ihren Kokons wurde streng gehütet Die Chinesen folterten jeden zu Tode, der bei dem Versuch ertappt wurde, dieses Wissen an Fremde weiterzugeben. Auf diese Weise konnte das Geheimnis nahezu dreitausend Jahre lang bewahrt werden. Schließlich wurden Samen des Maulbeerbaumes und Seidenraupeneier aus China herausgeschmuggelt. und bis zum Mittelalter hatte sich die Kunst der Seidenherstellung auf andere Teile der Welt ausgedehnt. Die Rampe sondert zwei Sekrete aus zwei verschiedenen Drüsen ab. Die beiden Substanzen finden beim Herauspressen zusammen und bilden die Seidenfäden, ein Vorgang ähnlich wie bei heutigen superfesten Klebstoffen. Natürlich erzeugen auch andere Insekten wie beispielsweise Spinnen eine Art Seide, für die Verwendung ist sie jedoch zu klebrig. Trotz aller heute verfügbaren synthetischen Textilien wird Seide noch überall auf der Welt geschätzt und gilt als „königliches Tuch“.

Wie sind die Sagen vom Drachen entstanden?

Es ist möglich, daß vor langer Zeit Menschen auf riesige Skelette fossiler Saurier stießen, von denen manche doch recht drachenähnlich aussahen. Wahrscheinlich war das der Anfang der Drachenmythologie. Nur in wenigen Kulturen gibt es keine Drachensagen. Das Ungetüm – auch Lindwurm genannt – wird oft als schuppige, schlangenartige Kreatur mit Flügeln und manchmal zwei Köpfen dargestellt. Es lebt in Höhlen, Schätze bewachend und im Zorn Feuer und Rauch speiend. Der Drache gilt in der westlichen Tradition meist als Symbol des Rosen, auch des Teufels. Legenden wie die vom heiligen Georg, der den Drachen tötet, sollen den Triumph des Guten über das Böse versinnbildlichen. Im Orient hingegen wird der Drache meist als umgänglicher Geselle und gar nicht als böse angesehen, obwohl chinesische Drachen die Sonne verfinstern können, wenn sie zornig sind. Von Drachen wird behauptet, sie hätten ausgezeichnete Augen, und tatsächlich stammt das Wort „Drache“ vom griechischen drakon, was „scharfäugig“ bedeutet; die alten Griechen nannten gefährliche wilde Menschen „Drachen“.

