Unser Herzstück

Die Sprache ist bekanntlich verräterisch – und zwar ganz besonders dann, wenn unsere Politiker sich ihrer annehmen. Fundstücke von einem Bonner Rundgang: Norbert Blüm beklagt sich darüber, daß die Gegner seiner Gesundheitsreform deren „Herzstück in den Arm fallen“ wollen. Ein Abgeordneter, von Annemarie Renger im Bundestag um Kürze gebeten, antwortet galant, er werde sich an „Ihre Anregung anlehnen“. Im Untersuchungsausschuß, der sich um die seltsamen Wege und Abwege der Nukleartransporte kümmert, fällt einem Zeugen dieser schöne Satz ein: „Die Papiere hatten in gewisser Hinsicht keine Falschdeklaration.“ Gleich nebenan im Ramstein-Ausschuß spricht der Zeuge davon, daß die „hypothetische Gefahr nicht als Versagungsgrund angesehen wurde“, den Flugtag, an dem dann siebzig Menschen starben, zu verbieten: Alles sei „auf Aktenlage abgestützt“ worden. Ja, ja, die Sprache ist unser Herzstück, und in Bonn ist die Gefahr ständig gegeben, daß ihr, abgestützt auf die Aktenlage, irgendwer in den Arm fällt.

Der Minuten-Präsident

Den kurzlebigsten Präsidenten ihrer Geschichte erlebten die Nordamerikaner während der Amtseinführung am 20. Januar – behauptet eine Handvoll Staatsrechtler. Die Feierlichkeiten in Washington verfolgten sie offensichtlich mit Verfassung und Stoppuhr: Ihrer Meinung nach übernahm Dan Quayle, frühzeitig eingeschworener Vize des bisherigen Vize George Bush, Punkt zwölf Uhr mittags die Amtsgeschäfte von Ronald Reagan. Dessen gewählter Erbe hingegen sei erst drei Minuten später erster Mann im Staate geworden, da er seinen Amtseid mit Gottes Hilfe und Verspätung um 12:03 Uhr beendete – der minutiös geplante Programmablauf war etwas durcheinandergeraten. Ob das verpatzte Protokoll den Amerikanern tatsächlich einen Drei-Minuten-Präsidenten bescherte, so beschied inzwischen das Historian’s Office des Senats, sei „eine jener Fragen, die nie eindeutig beantwortet werden können“.

Technische Pannen

In den Ressorts Reise und Modernes Leben sind – für einen Teil unserer Auflage – Unglücksfälle zu beklagen: So sollte das Moderne Leben natürlich nicht mit der Rubrik „Auslandsreisen“ beginnen, sondern mit der Seite 69. Und auch die Seiten 61, 71 und 75 stehen natürlich in der ZEIT Nr. 6 dieses und nicht, wie dort irrtümlich vermerkt, in der Nummer 52 des vergangenen Jahres.