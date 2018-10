Nach dem Abitur in Müllheim hatte sich M. zu einem Studium in der benachbarten Schweiz entschlossen: Auslandserfahrung! Freudig stieg er in den vom Vater überlassenen Wagen, Basel war sein Ziel.

M. hatte gerade begonnen, sich in der fremden Stadt wohl zu fühlen, hörte bereits die ersten Vorlesungen, als an einem Novembermorgen ein Schreiben mit dem Aktenzeichen Kr. in seinem Briefkasten lag. „Die Schweizerische Zollverwaltung hat Ihnen eine befristete Bewilligung für die zollfreie Verwendung Ihres Fahrzeugs in der Schweiz erteilt. Diese Bewilligung bezieht sich jedoch nur auf die zollrechtliche Behandlung Ihres Fahrzeugs“, schrieb das kantonale Straßenverkehrs- und Schiffahrtsamt St. Gallen, Abteilung Ausweise, gestützt auf „die gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr (VZV) vom 27. Oktober 1976, Artikel 115“.

Der i. A. unterzeichnende Verfasser bat darum, den beiliegenden Fragebogen vollständig ausgefüllt zurückzusenden. M. schickte vorsichtshalber auch die erwähnte Bewilligung des Hauptzollamtes Basel an den Absender. Er teilte außerdem mit, daß er das Auto zwar hin und wieder benutze, aber nicht der Besitzer sei, es gehöre seinem Vater oder vielmehr der Firma seines Vaters. Aus Basel wurde ihm postwendend mitgeteilt, daß es „unter diesen Umständen“ nicht nötig sei, die Fahrzeugpapiere umzuschreiben.

Die Angelegenheit schien erledigt. Fast ein Jahr lang ließ das Straßenverkehrsamt nichts von sich hören. M. war mittlerweile im dritten Semester, als ihn die Behörde mit einem zweiten Schreiben überraschte, diesmal unter Aktenzeichen Kü.. Der Ton war deutlich schärfer geworden. Man fragte nicht mehr höflich an, sondern forderte M. dazu auf, Zollbewilligung, Fahrzeugpapiere, Ausweis, Führerschein und Versicherungsnachweis zuzuschicken, weil „per sofort“ ein schweizerischer Fahrzeugausweis und schweizerische Nummernschilder besorgt werden müßten.

M. erklärte noch einmal: Der Wagen, von dem hier die Rede sei, gehöre nicht ihm. Es handle sich dabei um den Geschäftswagen seines Vaters, den er nur hin und wieder fahren dürfe. Die Fremdenpolizei seines Studienortes habe es nicht für notwendig gehalten, die Fahrzeugpapiere umzuschreiben, und „gemäß geltendem deutschen Recht“ sei es sogar verboten, das Auto einer badischen Firma in der Schweiz anzumelden.

Das Straßenverkehrs- und Schiffahrtsamt war anderer Meinung. Die Kennzeichen müßten ausgewechselt werden, andernfalls sei der Wagen nach Deutschland zu „exportieren“. M. war ratlos. Die Nummernschilder zu tauschen war ihm von deutscher Seite untersagt worden, und einen Wagen, der nie in die Schweiz importiert worden war, konnte er schlecht exportieren. Die Sache schien sich zuzuspitzen, denn im folgenden Brief teilte man ihm dann mit, daß der Wagen mit „ausländischen Kennzeichen nicht mehr verkehrsberechtigt“ sei. Die Behörden ließen nicht locker: In der Schweiz jedenfalls durfte M. den Wagen seines Vaters nur benutzen, wenn er sich bereit erklärte, die Fahrzeugpapiere umzuschreiben.

Das aber war seinem Vater nicht recht. Er vertraute auf das Verständnis der schweizerischen Zollbehörden und versuchte ihnen zu erklären, warum er mit einer Umschreibung der Papiere nicht einverstanden sei: er habe Angst, daß er dann das Auto, das schließlich seiner Firma gehöre, nicht mehr nach Deutschland bringen dürfe.