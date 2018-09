Eine deutsch-französische Geschichte

Von Klaus-Peter Schmid

Im Februar 1984 treffen sich fünf Männer vor einer versiegelten Wohnung im Haus Nummer 7 der vornehmen Pariser Rue Cognacq-Jay: ein Polizeibeamter, ein Notar, ein Justizbeamter, ein protestantischer Pastor und Daniel Groscolas, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. Es geht um eine ungewöhnliche Erbschaft: Groscolas ist aufgefordert worden, im Namen des Jugendwerks das Vermögen einer im Alter von 66 Jahren verstorbenen Frau namens Jacqueline Heusch entgegenzunehmen.

Niemand im Jugendwerk hat den Namen Heusch je zuvor gehört. Warum vermacht eine Unbekannte einer deutsch-französischen Institution über vier Millionen Franc? Das beim Notar hinterlegte Testament gibt keinen Aufschluß. Die Hausbewohner wissen lediglich zu berichten, daß ihre Nachbarin allein und zurückgezogen gelebt habe; niemand kennt ihre Herkunft, ihre Geschichte, ihre Motive.

Doch Jacqueline Heusch hat kartonweise Korrespondenz aufbewahrt und Groscolas findet einen an ihn adressierten Brief. Darin heißt es: „Ich habe Dokumente hinterlassen, die es Ihnen erlauben, meine Vergangenheit, mein Drama zu rekonstruieren ... Nutzen Sie diese Erbschaft gut, sie soll die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland fördern, damit niemand mehr die Qualen erleiden muß, die ich durchgestanden habe.“

Groscolas vertieft sich in die Dokumente, geht Hinweisen nach und kommt schließlich den Motiven der merkwürdigen Hinterlassenschaft auf die Spur: Jacqueline Heuschs Entschluß, dem Jugendwerk ihr Vermögen zu vermachen, muß mit ihrer Herkunft zu tun haben und mit einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung in ihrem Leben, von der sie nie losgekommen ist.

Die Heuschs sind, wie sich herausstellt, nicht irgendwer. Die Spur der Familie läßt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. In Aachen ist ein gewisser Hein Heusch Lehensmann des dortigen Bischofs. Carys Heusch ist Bürgermeister im (heute belgischen) Limburg, wird als Protestant 1566 von den Spaniern enthauptet. Ein Jean Heusch siedelt sich 1619 in Bischwiller, einem Städtchen unweit von Straßburg, an und steht dort der hugenottischen Gemeinde vor. Ein Jacques Heusch ist Pastor in Bischwiller, später im pfälzischen Frankenthal und in Zweibrücken; ein David Heusch bringt es bis zum Vogt von Annweiler im Pfälzer Wald. Bischwiller ist Familiensitz der Heuschs bis zum Krieg von 1870/71. Als das Elsaß dem Deutschen Reich angegliedert wird, zieht die Familie nach Elbeuf in der Normandie; dort kommt Jacqueline am 23. Oktober 1917 zur Welt.