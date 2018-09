Inhalt Seite 1 — Diese Abenteuer des Herzens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wovon jeder Regieneuling träumt, worauf jeder Routinier stolz ist, was jedes Kinozuschauerherz höher schlagen läßt, die perfekte Einstellung, das unübertreffliche Bild: Cassavetes hat es gehaßt. "John mag keine perfekten Einstellungen. Die anderen richten die Szene ein, und wenn es zu gut aussieht, ändert er, schiebt etwa eine Schulter vor die Kamera", erzählte Sam Shaw, der Produzent von "Gloria". "Er sagt: ‚Ich will es nicht schön haben‘." Und so sehen John Cassavetes’ Filme auch aus: unperfekt, unroutiniert, improvisiert. Und unübertrefflich. Cassavetes hat das "Schöne" gehaßt. Deshalb hat er das Schöne geschaffen.

Es begann 1957, in einer Mitternachts-Talkshow im New Yorker Fernsehen. Der junge Schauspieler und Akademie-Absolvent Cassavetes erzählte dem Publikum von seiner Idee, einen "ganz anderen" Film zu machen, mit Laiendarstellern und ohne festes Drehbuch. Der Moderator rief zu Spenden auf. Es kamen ein paar tausend Dollar. Das reichte, damit Cassavetes anfing. Seinen Kameraassistenten und späteren Produzenten Al Ruban lernte er beim Baseballspielen im Central Park kennen. Cassavetes fragte Ruban, ob er bei einem Film mitmachen wolle, und Ruban antwortete, er habe keine Ahnung vom Filmedrehen. Das sei eine gute Ausgangsbasis, sagte Cassavetes. Er selber verstünde nämlich auch nichts davon.

So entstand "Shadows" (1959). Sicher einer der am wenigsten "schönen" Filme, die je gedreht wurden. Und einer der schönsten Filme überhaupt. Eine Geschichte aus lauter Zwischenräumen, Zwischentönen, als sehe die Kamera einfach fasziniert dem Leben zu. Apartments, Straßenecken, Bars, Hotels, Streifzüge durch New York. Der Film hat keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende. Er verströmt sich. "Love Streams" hieß Cassavetes’ elfter Film fünfundzwanzig Jahre später: "Liebesströme". "Die Liebe ist ein Strom", sagt darin Gena Rowlands, "sie hat kein Ende, sie hört niemals auf." Dieses Fließen war die Bewegung seiner Filme.

Nach dem Erfolg von "Shadows" bekam Cassavetes seine Chance in Hollywood. Er vertat sie. Das Geld für seine nächsten Filme mußte er sich als Schauspieler zusammenverdienen. Cassavetes spielte den Rennfahrer Johnny North in Siegels "The Killers", den GI Victor Franko in Aldrichs "Das dreckige Dutzend", den Bösewicht Guy Woodhouse in Polanskis "Rosemary’s Baby", den Gangster Hank in Montaldos "Die Unschlagbaren". Als Schurke war er unschlagbar. Er konnte das Böse wetterleuchten lassen in seinem Gesicht. Cassavetes wäre ein Star geworden, wenn er sich nicht geweigert hätte, einer zu sein.

Statt dessen drehte er "Faces" ("Gesichter", 1968), "Husbands" ("Ehemänner", 1970), "Minnie und Moskowitz" (1971) und "A Woman under the Influence" ("Eine Frau unter Einfluß", 1974). Filme, in denen die Schauspieler nicht so tun, als ob sie jemand anderes wären, sondern in denen sie dieser andere in jeder Szene sind. "Seymour, that’s the wrong face. That’s not the face I dreamed about", sagt Gena Rowlands in "Minnie and Moskowitz" zu Seymour Cassel, und wer diese Szene gesehen hat, kann auf einmal nicht mehr verstehen, daß im Kino immer noch die alten Liebesgeschichten mit den alten Gesichtern und Dialogsätzen abgespult werden. "Die Filme, die ich mache, versuchen immer nur zu sagen: was würdest du sonst mit deinem Leben anfangen, wenn du nicht diese schrecklichen, halb langweiligen, halb erschreckenden Abenteuer des Herzens hättest? Was würdest du sonst machen?"

Abenteuer des Herzens: die Frau, die an Heim und Herd zerbricht und sich zuletzt die Pulsadern aufschneidet ("Eine Frau unter Einfluß"); der Nachtclubbesitzer, der mit einer Kugel im Bauch seine abendliche Show ansagt ("Tod eines chinesischen Buchmachers", 1975); die abgehalfterte Gängsterbraut, die einem kleinen Jungen den Weg durch New York freischießt ("Gloria", 1980); das Geschwisterpaar, das sich gegenseitig zerstört ("Love Streams", 1984): Geschichten, die bis zum Äußersten gehen, aber nie über Menschliches hinaus. "Für mich sind Filme nur von geringer Wichtigkeit. Die Menschen sind viel wichtiger."

Die Menschen, die Gesichter: Peter Falk, Ben Gazzara, Seymour Cassel, Al Ruban. Und immer wieder Gena Rowlands, Cassavetes’ Frau, die Frau, die in der schwarzweißen Schlußsequenz von "Gloria" vom Tode aufersteht, so daß man ein einziges Mal an ein Happy-end glauben will und es doch nicht kann. Gena Rowlands, die in manchen Momenten vor Cassavetes’ Kamera stärker leuchtet als alle Stars.