Einen neuen Krebs-Nebel am Südhimmel haben Astronomen der Europäischen Südsternwarte ESO entdeckt. Seit langem kennen Himmelskundige den Krebsnebel im Sternbild Stier, die Reste einer Supernova-Explosion aus dem Jahre 1054. Doch während dieser alte Nebel kaum an einen Krebs erinnert, ähnelt der südliche Namensvetter deutlich einer Krabbe. Das himmlische Krustentier mit der Bezeichnung He2-104 ändert seine Form etwas mit der Farbe. Die vorliegende Aufnahme entstand mit Licht im organge-roten Bereich. Die Astronomen vermuten, daß der zentrale Stern Gas und Staub von einem aufgeblähten Begleitstern, e’nem „Roten Riesen“, abzieht. Ein starker Sonnenwind aus hochenergetischen Ionen und Elementarteilchen, der von dem zentralen Gestirn ausgeht, prallt in den „Krabbenbeinen“ auf diese Materie aus Staub und Gas und bringt sie zum Leuchten. Dieses seltene Phänomen, das nur in der kurzen Zeit der Entstehung eines planetarischen Nebels auftritt, soll künftig weiter verfolgt werden. Der südliche Erebs-Nebel leuchtet etwa 3000mal schwächer als ein soeben noch mit bloßem Auge sichtbares Objekt und steht im Sternbild Zentaurus.