Ein Hauch von Geschichte umfing den Kanzler. "Amigo Helmut" plauderte in Sevillas Cartuja de Santa Maria de las Cuevas mit dem spanischen Ministerpräsidenten Felipe González über iberogermanische Kooperation und schlenderte dabei durch klösterliche Gänge. Vor 500 Jahren rüstete sich hier ein unbekannter Seefahrer für eine lange Reise. Um einen neuen Weg nach Asien zu finden, studierte er mit den Mönchen die hohe Kunst der Navigation. Der wackere Kapitän Kolumbus strandete bekanntlich auf halber Strecke und entdeckte eine Neue Welt.

Die Cartuja de Santa Maria de las Cuevas, zwischenzeitlich zu einer Keramikfabrik säkularisiert und später vergessen, wird wieder aufpoliert. Zum 500. Jubiläum ihrer kontinentalen Entdeckung wollen die Spanier ein neues Wunder inszenieren: ihre erste Weltausstellung, die EXPO ’92.

92 – diese Zahl hat sich auf der iberischen Halbinsel längst in eine Zauberformel verwandelt. Erstmals, so wirbt Madrid, vereine dann ein Land "die beiden wichtigsten Spektakel der modernen Welt". Denn während sich Wirtschaft, Wissenschaft und Technik in Andalusien versammeln, trifft sich in Barcelona die Jugend der Welt zur Olympiade. 92, das weiß hinter den Pyrenäen schon jedes Kind, wird "das spanische Jahr".

Als Pendant zum Londoner Crystal Palace von 1851, zum Pariser Eiffelturm (1889) oder dem Brüsseler Atomium (1957) wollen die Sevillanos einen futuristischen "Turm der Entdecker" errichten; von seiner Spitze aus soll ein Laserstrahl in den Himmel fingern. Das EXPO-Gelände wird selbst in Nachtschichten und an Wochenenden umgepflügt, um in gut drei Jahren siebzig nationalen Ausstellungspavillons, einem Zukunftspark und einem Freiluft-Theater Platz zu bieten. 250 000 Besucher sollen dann täglich lustwandeln, zwischen High-Tech-Park und künstlichen Gärten, deren Kleinklima die andalusische Sommerhitze um wenigstens zehn Grad Celsius erträglicher gestalten soll. Unschwer ließe sich für das versprochene Festival der Superlative das EXPO-Motto "Ära der Entdeckungen" durch den Wahlspruch der olympischen Konkurrenz in Barcelona ersetzen: "Schneller, höher, weiter."

Beim Blick auf den "Turm der Entdecker" befallen manchen Spanier freilich Schwindelgefühle: Schon geht die Rede vom "Turmbau zu Babel", Gerüchte über lukrative EXPO-Spekulationen von Freunden des sozialistischen Ministerpräsidenten, selbst ein Sevillano, kratzen am Image.

Zwar könnten ein größerer Flughafen, ein neuer Bahnhof mit Hochgeschwindigkeits-Trasse Richtung Hauptstadt und etliche Autobahnen das strukturschwache Andalusien dem Rest der Welt näherbringen. Aber viele Projekte stehen bislang nur auf dem Papier. In Spaniens Armenhaus fürchten viele, daß ihnen nur "alte Hunde mit neuem Halsband" verkauft werden. Das Beispiel der ibero-amerikanischen Ausstellung von 1929 ist am Guadalquivir unvergessen: Die Handelsschau versandete in der Weltwirtschaftskrise, die prächtigen Villen wuchsen nicht zur versprochenen Volksuniversität zusammen, sondern fielen in Dornröschenschlaf.

Überhaupt scheinen die Zeiten vorbei, da auf Weltausstellungen der Fortschritt handgreiflich erfahrbar war. Die "Dicke Berta" in Paris 1867 ließ sich noch betasten, der afrikanische Schwarze aus dem Dschungel in Brüssel 1897 noch betatschen. Der Mega-Chip aber ist nichts zum Anfassen, der Stoff der Genforschung bleibt im Verborgenen. Die Spanier sinnen auf Abhilfe: Ihre EXPO ’92 soll "von Kolumbus zu Columbus", vom Entdecker Amerikas bis zur Raumstation im All, die Suche nach einer humanen Zukunft darstellen.

Wenn sie dabei nicht von ihrer Geschichte eingeholt werden. "Kolumbus ins Museum", forderten die Nachfahren mexikanischer Indianerstämme, die unter der Entdeckung und Eroberung gelitten haben. Weltausstellung mit bitterer Rückschau – das wäre in der Tat neu. Christian Wernicke