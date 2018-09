Von Paul Moor

Vor 38 Jahren erschien unter der Überschrift „Auf Arbeitssuche in der sowjetischen Zone“ diese Meldung in der Londoner Times auf Seite drei:

Berlin 12. Juni

Mr. John Peet, Berlin-Korrespondent von Reuter, erklärte heute in einer Pressekonferenz im sowjetischen Sektor, er sei „nicht länger willens, für Kriegstreiber zu arbeiten“, und ersuchte die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik um eine Aufenthaltserlaubnis für Ostdeutschland. Die Konferenz fand im ostdeutschen Informationsamt statt.

Mr. Peet... sagte, als westlicher Journalist und Reuters leitender Berichterstatter für Berlin sei er automatisch und unfreiwillig „ein Instrument der amerikanischen Kriegsmaschinerie“ geworden. Dieses sei heutzutage das traurige und entwürdigende Schicksal der meisten westlichen Journalisten ... Als englischer Patriot, Demokrat und Friedensfreund könne er so nicht mehr weiterarbeiten.

Seine Erklärung enthielt die bekannten kommunistischen Vorwürfe gegen die Westmächte. Er behauptete, die westdeutsche Wiederbewaffnung sei, obwohl nicht offiziell zugegeben, in vollem Gange, und die Westmächte hätten Westdeutschland ausdrücklich erlaubt, Gewehre und Giftgas herzustellen...

Er habe gehofft, mit seiner Berichterstattung seit 1945, als Reuter-Korrespondent in Wien, Warschau und Berlin, zum Frieden in Europa und in der Welt beizutragen... Er behauptete, daß seine ungefärbten Berichte über Entwicklungen in der Deutschen Demokratischen Republik nie erschienen sind.