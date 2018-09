Inhalt Seite 1 — Die europäische Krankheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Großbritannien fürchtet um die Früchte der Thatcher-Revolution

Von Wilfried Kratz

Wenn Margaret Thatcher das Wort "Soziale Dimension" hört, dann läuft es ihr kalt den Rücken herunter. Die "Soziale Dimension" ist für sie nur eines von vielen Warnzeichen dafür, daß auf dem Kontinent eine gefährliche Entwicklung im Gange ist, die auf dem Wege der Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes wichtige Ergebnisse der Thatcher-Revolution rückgängig machen würde. Der verhaßte Staatssozialismus käme dann durch die Hintertür ins Land zurück, das doch gerade mit größerem Selbstbewußtsein die Botschaft verkündet: Am englischen Wesen soll die Welt genesen.

Der Binnenmarkt, der innerhalb der nächsten vier Jahre verwirklicht werden soll, ist für die Thatcheristen eine wunderbare Sache – vorausgesetzt, er wird nach dem freimarktwirtschaftlichen Londoner Rezept geformt. Ungehinderter Verkehr von Gütern, Dienstleistungen und Kapital, Wettbewerb über die Grenzen, die dann zwar noch für Währungsordnung und Steuersystem bestehen bleiben, Offenheit für die Konkurrenz von außen – das alles entspricht der britischen Vorstellung von einem liberalen Wirtschaftsraum, in dem sich zwölf souveräne Staaten zum gemeinsamen Wirtschaftswohl organisieren. Eines aber darf nicht in Frage kommen, nämlich staatliche Reglementierung im Namen europäischer Harmonisierung und politischer Union. Das würde die mühsame Arbeit von zehn Jahren gefährden. Die Thatcheristen vernehmen daher mit wachsendem Unbehagen die Töne, die vom Kontinent herüberwehen und Frau Thatchers noch unvollendete Symphonie stören.

Die Anhänger der reinen Lehre registrieren solche gefährlichen Mißklänge immer häufiger. Einige von ihnen, vornehmlich solche aus dem akademischen Bereich, haben sich nun in einer Gruppe organisiert, um vor den unheilvollen Einflössen, die zu ihrem Schrecken auch auf der Insel Wurzeln fassen, zu warnen. Die Bruges Group nimmt ihren Namen von der belgischen Stadt Brügge, wo Frau Thatcher im September vergangenen Jahres vor dem Europa-Kolleg ihre wegweisende Rede hielt, in der sie die Verpflichtung zu einem "größeren Europa" mit der Bewahrung der Souveränität der EG-Mitgliedstaaten und der freimarktwirtschaftlichen Ordnung verband.

Die Thatcher-Leute sehen mannigfache Gefahren durch die Harmonisierung heraufziehen. Sie befürchten zum Beispiel, daß die Brüsseler Kommission unter dem Vorwand einer gemeinsamen Antikartellpolitik die Fusionskontrolle dazu benutzen könnte, Industriepolitik zu betreiben. Aber Entscheidungen darüber, welche Industrien und Unternehmen bewußt gefördert oder subventioniert werden sollen, hält man in London für grundsätzlich falsch. Eine solche Macht will man erst recht der "Brüsseler Bürokratie" nicht geben.

Ein anderes Beispiel ist die Haltung gegenüber dem Rest der Welt. Großbritannien ist aktiv und erfolgreich in der Anwerbung ausländischer, insbesondere japanischer Unternehmen. London zog zum Beispiel den japanischen Autohersteller Nissan an und rechnet sich gute Chancen aus, auch Toyota zu bekommen. Nach jetzigen Planungen würde das bedeuten, daß 1993, wenn der Binnenmarkt vollendet sein wird, Großbritannien Produktionsstandort für jährlich rund 400 000 japanische Personenwagen wäre, ein rundes Drittel der jetzigen britischen Produktion und etwa dreißig Prozent der jetzt in Europa verkauften japanischen Autos. Aber Frankreich und Italien scheinen immer noch Schwierigkeiten zu machen, die vom Nissan-Werk in England exportierten Autos hereinzulassen, und zwar mit dem Argument, sie seien nicht "europäisch" genug. London sieht darin ein Zeichen für Protektionismus, der heimische Produzenten schützt und Konsumenten die Segnungen eines wettbewerbsfähigen Angebots vorenthält.