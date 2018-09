New York, 29. Februar 1988 gegen 14.30 Uhr. Ein ruhiges Viertel mit kleinen Stadthäusern auf der Upper West Side von Manhattan. Ich bemerke den Mann mit der Axt erst, als ich die Haustüre aufschließe und er im Eingang hinter mir steht. Er bedroht mich, reißt mir die Handtasche von der Schulter und entkommt in einem Wagen, der mit laufendem Motor auf ihn wartet. In meiner Handtasche befinden sich ein deutscher Paß, ein deutscher und ein internationaler Führerschein und 200 Dollar.

Wenig später wird der Täter geschnappt. Im geklauten Auto, auf einer nächtlichen Spazierfahrt durch die Drogenviertel der Bronx. Die Axt liegt auf dem Beifahrersitz, da, wo andere Männer ihre Aktentaschen abstellen. Erst nach Mitternacht werde ich mit zwei anderen jungen Frauen zur Polizeiwache gebracht, wo wir den Täter in einer „line-up“ identifizieren. Eine von uns schreit, als sie ihn erkennt. Am nächsten Tag verurteilt eine Jury ihn zu einer Mindeststrafe.

„Welcome to New York“, sagen meine Freunde und übertreffen sich in den, Schilderungen eigener Schauererlebnisse, als hätte ich das Schlimmste schon erzählt. Während Handtasche und Papiere irgendwo auf dem Müll vergammeln, erfahre ich jetzt, daß mein im Paß eingestempeltes amerikanisches Arbeitsvisum bei Diebstahl oder Verlust keinesfalls ersetzt, sondern außerhalb der USA neu beantragt werden muß. Der kostbare Stempel wird von den Amerikanern allerdings nur sehr ungern und immer seltener ausgegeben. Ich muß also das Land verlassen, um ein neues Visum zu bekommen, kann aber nicht zurück, sollte es mir verweigert werden. Dieses Mal sind es die Folgen des Überfalls, die mich in die Enge treiben und mir mit einem fehlenden Stück Papier ebensoviel Angst einjagen wie der Mann mit der Axt im Hauseingang. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hilft mir denn wirklich niemand?

„No“, sagt die Beamtin auf dem New Yorker Führerscheinamt, als ich eine license erwerben will, da ich für meine Arbeit täglich im Auto unterwegs bin. „No passport, no driver’s licence. Next.“

Im deutschen Konsulat von New York ist man so beschäftigt, daß das Telephon nur selten beantwortet wird. Auskünfte der Sachverständigen werden in Eile und äußerst sparsam gegeben. Erst nachdem ich diverse Formulare bestellt und insgesamt 500 Dollar bezahlt habe, fordert das Konsulat neue Papiere für mich in Deutschland an. Es ist jetzt Ende März.

In der Zwischenzeit sage ich Geschäftsbesuche in Kanada ab, hoffe, daß in Deutschland niemand krank wird und streiche meine Ferienpläne nach Mexiko. Ich bin Gefangene in einem Land, das mich nicht will. Im Juni hole ich meine Führerscheine vom deutschen Konsulat ab. Es wird Sommer. Eine unerbittliche Hitze setzt sich in New Yorks enge Straßen und stinkt. Ich bin eine der wenigen, die der Stadt nicht entfliehen. In Berlin streiken die Paßbeamten. Ich warte. Vier Monate nach meinem Überfall bekomme ich wieder einen Paß und trage ihn nach Hause, als seien es die Kronjuwelen der Königin.

Die Rechnung über 2500 Dollar ist schon da, bevor mein amerikanischer Rechtsanwalt mir mitteilen läßt, daß sein kanadischer Partner gute Beziehungen zur amerikanischen Botschaft habe. Einen Monat später stehe ich in einer langen Schlange vor ihrer Hintertüre in einer Nebenstraße von Toronto und warte auf den „good will“, den ein Brief meiner deutschen Firma, der meine Unersetzbarkeit in den stetig wachsenden Handelsbeziehungen mit den USA preist, noch bestärken soll. Ich wundere mich nicht, daß man vergessen hat, das Visum in meinen Paß einzutragen. Es ist ja nur ein Stempel, der dann doch noch nachgeholt wird, so daß ich in der letzten Minute mein Flugzeug nach New York erreiche.

Als ich auf dem Kennedy Airport ankomme und nach Hause fahre, ist es dunkel. Unter den grauen Wolken der schwülen Nacht werfen die Häuser in meiner Straße gespenstige Schatten. Ich bin froh, als ich die Haustüre hinter mir geschlossen habe