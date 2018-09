Wie bayerische Politiker für den Skitourismus die Alpen ruinieren

Von Dirk Kurbjuweit

Die Aussicht von hier oben ist wirklich wunderbar. Unten im Tal breitet sich grünblau der Tegernsee aus, an seinen Ufern kleine Ortschaften, die nur aus roten Dächern zu bestehen scheinen. Hier vorne, das ist Rottach-Egern. Über der Talsohle steht lichter Nebel. Ein roter Drachensegler gleitet den grünen, baumbestandenen Berg hinunter, gleitet und landet sanft auf einer Wiese.

Mit Skiern kommt man von hier leider nicht so leicht herunter. Nach hundert Metern Piste versperrt eine Kante die Aussicht. Steil wird es sein, soviel ist klar. Schon lange ist kein Neuschnee mehr gefallen, und spiegelblankes Eis kündet von Rutschpartien, die schier nicht enden wollen. Wer nicht wirklich ein As auf Skiern ist, sollte hier jetzt nicht herunterfahren, wurde an der Bergstation der Seilbahn gesagt. Also besser nicht.

Weil dieser Hang am Wallberg bei Rottach-Egern so schwierig ist, wurde er zum Politikum. Um ihn zu entschärfen, müßten 110 Bäume fallen. Umweltschützer wollen das nicht zulassen, und so wird nun seit fünf Jahren ein Streit ausgetragen, der bald über die örtliche Ebene hinauswuchs, sich im bayerischen Landesparlament festsetzte und nun schon ein bißchen nach Bonn hineinreicht.

107 Fichten und drei Ahorne – das klingt nicht viel. Und so können die Befürworter der Abholzaktion denn auch nicht verstehen, wie man um einen so "minimalen Eingriff" einen solchen Wirbel machen kann. Diese Haltung wiederum stößt bei Hartmut Bäumer, Abgeordneter der Grünen im bayerischen Landtag, auf Unverständnis. Es gehe nicht um 110 Bäume irgendwo, sondern um 110 Bäume im hochgefährdeten Bergwald. Und es gehe ums Prinzip. "Die Ereignisse am Wallberg sind ein klassisches Beispiel dafür, wie schlimm es um die Umweltpolitik hierzulande bestellt ist, vor allem wenn es um den Schutz der Alpen geht", sagt er. Und wirklich legt dieser Fall eine Menge offen: von der Vorherrschaft der Ökonomie über die Ökologie zum Beispiel, vom engen Miteinander von Politikern und Unternehmern, vom mitunter dreisten Vorgehen der Umweltschädiger, die auch illegale Aktionen nicht scheuen.

Der Wallberg ist 1722 Meter hoch. Eine Kabinenbahn führt hinauf, oben gibt es zwei kleine Schlepplifte. Zwei Abfahrten führen ins Tal, Glaslhang und Moosabfahrt.