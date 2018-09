Am 1. Mai 1941 tritt SA-Sturmführer Albert Geis den Dienst als Wachmann in der Vergasungsanstalt Bernburg/Saale an. Der Anstaltsleiter fragt ihn, ob er Kleingärtner sei. Geis: "Als ich sagte, daß ich etwas davon verstünde, meinte er, ich wisse dann doch auch, daß das Unkraut vernichtet werden müsse. Gleiches geschähe bei ihnen, Lebensunwertes sollte verschwinden."

Etwa 70 000 Menschen wurden 1940/41 als Unkraut vertilgt: psychisch Kranke, Behinderte und auch jüdische Heimbewohner. Bis zu 75 Menschen wurden in die als Duschraum getarnten Gaskammern (3 mal 4 Meter) gepreßt und geprügelt. Die Bernburger Schwester Erna Schwarz: "Das war ein schrecklicher Anblick. Die darin befindlichen Personen waren völlig verzweifelt."

Die Ärzte, die die Mordmaschine in Gang hielten, fanden nach 1945 meist verständnisvolle Richter. Das verwundert nicht: Die höchsten Juristen des NS-Staates hatten den Krankenmord gedeckt. Nicht einer wurde vor Gericht gestellt.

Den schonenden Umgang mit Krankenmord-Ärzten hat der Bundesgerichtshof jetzt noch einmal dokumentiert. Die Karlsruher Richter hatten, im vielleicht letzten "Euthanasie"-Verfahren, gegen die Frauenärzte Dr. Aquilin Ullrich und Dr. Heinrich Bunke zu entscheiden. Ullrich hat in der Vergasungsanstalt Brandenburg und Bunke in Brandenburg und Bernburg der Gaskammer zugearbeitet. Beide sind von der Justiz stets pfleglich behandelt worden. Sie haben beide nur wenige Tage in Untersuchungshaft verbracht. Das Landgericht Frankfurt sprach sie 1967 frei: Sie hätten nicht gewußt, daß man Kranke nicht umbringen darf. Das Gericht befand sogar, der Gaskammertod sei "eine der humansten Tötungsarten". Die Ermordeten hätten keinerlei Schmerzen oder seelische Qualen erlitten.

1970 hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Doch nun zeigten Ullrich und Bunke Bescheinigungen von Kollegen vor, wonach sie verhandlungsunfähig seien – und führten ihre Arztpraxen weiter. Erst 1986 wurde wieder verhandelt. Das Landgericht Frankfurt verurteilte Ullrich und Bunke 1987 wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 4500 beziehungsweise 11 000 Fällen zu je vier Jahren Haft.

In diesen Tagen ist das abschließende Urteil des Bundesgerichtshofes bekannt’ geworden. Die Karlsruher Richter stellen darin fest: Ullrich und Bunke seien infolge Urlaubs und Freistellung zu anderen Tätigkeiten nicht die ganze Zeit in der Mordanstalt gewesen. Sie hätten deshalb Beihilfe zum Mord nur an 2340 beziehungsweise 9200 Menschen geleistet. Für Doktor Ullrich habe sich damit die Zahl der Mordfälle "um fast die Hälfte ermäßigt, bei dem Angeklagten Dr. Bunke immerhin um über 16 %". Ergebnis der Rechnerei: drei Jahre Haft.

Wer einen Menschen ermordet, wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Bei Beihilfe zum Massenmord gibt es offenbar Mengenrabatt.

Ernst Klee