Von Rudolf Walter Leonhardt

Wenn Klaus von Bismarck, schon bei Amtsübernahme kein Jüngling mehr, Anfang April nach zwölf Jahren als Präsident des Goethe-Instituts zurücktritt, obliegt es dem aus zwölf Personen bestehenden Präsidium, einen Nachfolger zu finden. Zuvor jedoch müssen Anfang März die meisten Angehörigen dieses Präsidiums neu gewählt werden von den 61 illustren Mitgliedern des "Vereins zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland und zur Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit e.V.". Dort fällt eine Vorentscheidung: Ein in seiner Mehrheit liberales, unabhängiges, dem Kulturellen aufgeschlossenes Präsidium würde dann im April wahrscheinlich einen liberalen, unabhängigen und kulturell aufgeschlossenen Präsidenten wählen. Dem gilt unsere Sorge.

In unruhigen Zeiten braucht die auswärtige Kulturpolitik einen ruhigen Steuermann. Wo viele Interessen und Tendenzen am Werk sind, muß es einen geben, der von der Parteien Haß und Gunst nicht zu verwirren ist.

Unumstritten liegt die Zuständigkeit für das Goethe-Institut beim Auswärtigen Amt; das wurde festgelegt durch einen Rahmenvertrag aus dem Jahre 1976. Dienstherr wäre demnach der Bundesaußenminister. Der jedoch ist erstens sehr beschäftigt und zweitens an Kulturpolitik überhaupt nicht interessiert. Er hat daher seine Vollmachten weitgehend delegiert an den Leiter der Kulturabteilung, Barthold C. Witte. Der freilich untersteht, wie sein Minister, der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Ein gewichtiges Wort hat auch der Finanzminister mitzureden – wer zahlt, schafft an. Schließlich sind noch zehn weitere Bundesministerien am Rande involviert; gar nicht so sehr "am Rande" das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das in der Dritten Welt Aufgaben übernommen hat, die sich mit denen der 79 Häuser des Goethe-Instituts in diesen Ländern überschneiden.

Wo so viele mitbestimmen, können Konfusionen nicht ausbleiben. Es kann aber auch nicht ausbleiben, daß die Regierung, der all diese Ministerien zugehören, Ansprüche geltend macht. Dadurch entsteht die erste von sieben Reibungsflächen.

1. Vertritt das Goethe-Institut im Ausland die Interessen der Bundesrepublik oder diejenigen ihrer Regierung? Nachdem die gewaltige Stimme von Franz Josef Strauß verklungen ist, werden Regierungsansprüche nicht mehr lautstark geltend gemacht. Hinter den Kulissen jedoch gehen die Bemühungen weiter, den Regierungsparteien in der auswärtigen Kulturpolitik mehr Einfluß zu verschaffen.

2. Ist das Goethe-Institut "links"? Das müßte einer Regierung, die "rechts" steht, mißfallen. Generalsekretär Harnischfeger gehört der SPD an, Präsident von Bismarck gewiß nicht der CSU. Wenn die Bundesregierung daraus Folgerungen ziehen zu müssen glaubt, dann übersieht sie dreierlei: Falls Bonn, zum ersten, seine Kräfte im Goethe-Institut gespiegelt sehen möchte, müßte ein Wahlsieg der jeweiligen Opposition nach amerikanischem Muster bedeuten, daß im Goethe-Institut jedesmal wieder die ganze Führungsmannschaft ausgewechselt würde. Niemand kann sich das vorstellen. Man kann, zum zweiten, dem Generalsekretär manches vorwerfen, aber eines nicht: daß er sich bei der Führung seines Amtes von sozialdemokratischen Interessen leiten ließe. Die alten Sitzordnungsbezeichnungen "rechts" und "links" werden schließlich zusehends anachronistischer. Auf eine Kulturpolitik angewendet, die sich in Asien so bewähren soll wie in Afrika, in Amerika wie in Europa, sind sie es längst.