Kreta, 26.11.79

Lieber Peymann, Großfürst der Schnürböden, ich schlage vor, daß wir uns am Anfang des kommenden Jahres in den Bergen treffen, dort, wo wir uns vor bald einem Jahr getroffen haben, wenn wir wollen und noch am Leben sind. Ich habe die schlimmste Landung mit einem Flugzeug hinter mir; jetzt, da das alles schon im Finstern liegt, finde ich diese Höllenfahrt auch schon recht interessant. Auf Biegen und Brechen hinunter auf Rhodos im wahrsten Sinne des Wortes. Das Meer im Rücken, wild schäumend, denke ich, daß Sie einen guten Sprung in Ihr Element gemacht haben.

Wenn ich mit dem Stück („Später Ruhm“ heißt es!) nachhause und das heißt vor allem, von hier, wo die Startbahn viel zu kurz ist, wegkomme, danke ich Gott.

Herr Walter Scheel, der deutsche Präsident, ist in die sogenannte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt worden, da bin ich ausgetreten. Ich habe mich immer gefragt, was eine solche Akademie ist und bin immer nur auf den Begriff Blödsinn gekommen. Jetzt hatte ich einen Anlaß, zu verschwinden. Ich möchte in Zukunft möglichst nirgends mehr dabeisein und nurmehr noch bei mir sein. Wann werde ich einmal nach Bochum kommen? Auf der Kruka gibt es jetzt ein Telefon. Sie können dort die Rehe und die Füchse anrufen und ihnen eine gute Nacht wünschen.

Sehr Ihr Untertan

Thomas B.

P.S. Häussermann hat mich gefragt, ob ich in Salzburg wieder ein „Stück“ machen will. Wollen wir? Das Lokal, in dem ich ihn getroffen habe, heißt sinnigerweise „Zauberflöte“. (In Wien.)