Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im April

Wenn den beiden deutschen Regierungen im Augenblick etwas gemeinsam ist, dann das Bestreben, sich zu entlasten. DDR-Bürger unterhalb des Rentenalters haben nun wieder so viele Besuchsmöglichkeiten, wie sie Ihnen die Lotterie aus Genehmigungen und Versagungen vor der förmlichen Reiseverordnung zum Jahreswechsel bescherte. Der Katalog ist sogar noch erweitert worden. Ost-Berlin folgt damit nicht nur den humanitären Vereinbarungen, die es auf der Wiener KSZE-Folgekonferenz unterzeichnet hat, sondern trägt vor allem dem Unmut darüber Rechnung, daß die neue Verordnung hinter der früheren Zufallspraxis zurückblieb.

Bonn begrüßt die Korrekturen, macht aber im gleichen Atemzug deutlich, daß ein Gegenbesuch Helmut Kohls in der DDR in dieser Legislaturperiode, also bis Ende 1990, „eher unwahrscheinlich“ ist. Dabei mögen Terminnöte ebenso eine Rolle spielen, wie das rasch herannahende Wahlmarathon. Doch die kaum verhüllte Absage klingt auch ganz danach, als diene sie der innenpolitischen Entlastung. Das gegenüber Perestrojka und Glasnost so reservierte SED-Regiment hat keine gute Presse, schon gar nicht bei jenen oft besonders konservativen Wählern, die der Bonner Regierung den Rücken zu kehren beginnen. Läßt Schönhuber grüßen?

Sogar die Opposition baut vor. Einerseits bemühen sich die Sozialdemokraten um viele subtile Kontakte, die eines Tages der amtlichen Politik zugute kommen können, von deutsch-deutschen Offizierstreffen bis zu Historikerdisputen. Andererseits aber übt die Grundwertekommission der SPD plötzlich wieder herbe Kritik an Verhältnissen in der DDR, die sich in ihren Augen nicht mit Inhalt und Geist jenes Dialogpapiers vertragen, das die Kommission und die gesellschaftswissenschaftliche Akademie der SED gemeinsam ausgearbeitet haben. Vieles an der Schelte ist berechtigt, zumal vor dem Hintergrund der Veränderungen in anderen osteuropäischen Staaten. Doch sie wäre noch überzeugender, wäre sie nicht ausgerechnet am Vorabend eines neuen Treffens zwischen den sozialdemokratischen und kommunistischen Pfadfindern in der DDR vorgetragen worden. Nun sieht es so aus, als ginge es nicht nur um den kritischen Dialog, sondern auch um vorbeugende Absicherung, nicht zuletzt im Gedanken an die eigene Partei, in der das Papier umstritten geblieben ist Wie aber soll man auf Neuland vorstoßen, wenn es an Souveränität gegenüber innenpolitischen Wechselfällen mangelt?

Diese Beispiele aus der offiziellen und inoffiziellen Politik zeigen, wie labil die allgemeinen Beziehungen hinüber und herüber noch immer sind. Davon hebt sich das Geflecht aus Kontakten, Verhandlungen und Vereinbarungen deutlich ab, das mit jedem Tag enger wird, von den ins Millionenfache gesteigerten Reisen und Besuchen gar nicht zu reden. Seit Ost-Berlin von seiner halsstarrigen Forderung, zuerst müsse man sich über die Elbegrenze zwischen Lauenburg und Schnackenburg einigen, abgelassen hat, haben die Fachleute endlich mit handfesten Gesprächen angefangen, wie zunächst die Tonnenfrachten an Quecksilber, Ammoniak, Chlorverbindungen und Nährstoffen verringert werden könnten, die der Fluß, hauptsächlich als DDR-Kloake, mit sich führt. Andere Experten reden über Entschwefelungsanlagen für die Braunkohle-Dreckschleudern im anderen deutschen Staat. Und die Eisenbahner brüten über Einzelheiten der geplanten Schnellstrecke nach Berlin, die für die DDR eine bisher ungewohnte technologische Herausforderung ist.

Oder der Kulturaustausch: Er beginnt auf eine Weise zu gedeihen, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. Beim Hin und Her von Studenten und jungen Wissenschaftlern etwa, so hat Professor Berchem, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, kürzlich berichtet, herrsche trotz mancher Anfangsschwierigkeiten bisher „eitel Sonnenschein“. Nimmt eine gemeinsame Umweltpolitik im beiderseitigen Interesse als neues und großes innerdeutsches Kapitel ganz allmählich Umrisse an, so können die kulturellen Beziehungen den Landsleuten drüben bescheren, was sie nächst völliger Freizügigkeit und der Behebung so vieler materieller Mängel am meisten entbehren: direkte geistige Teilhabe am Westen.