Von Friedhelm Gröteke

Jeden Montag treffen sich die sechs Geschäfts-, führer des Reinigungsmittel-Herstellers Benckiser irgendwo in Europa, häufig am Frankfurter Flughafen, "weil der so praktisch liegt". Sie diskutieren über Schuhcreme in Belgien, Weichmacher in Griechenland, Putzmittel in Frankreich, Kernseife in Italien. Der Montagstreff ist eine gleichsam fliegende Einrichtung, eine spezifische Art der Konzernlenkung der aus 37 Gesellschaften gestehenden Gruppe, die im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden Mark Umsatz machte.

Der Aufstieg des rheinland-pfälzischen Unternehmens zu einem millionenschweren Konzern dauerte fast anderthalb Jahrhunderte. Den Grundstein legte Johann Adam Benckiser, der 1823 in Pforzheim mit der Produktion von Ammoniumsalz begann. Obwohl der Firmensitz schon 1858 nach Ludwigshafen verlegt wurde, hielt sich das Wachstum des Betriebes in Grenzen. Erst als die Gesellschaft 1956 mit ihrem Weichmacher Calgon als erstes Unternehmen ein Mittel zur Vermeidung von Kalkansätz in Wasch- und Spülmaschinen auf den Markt brachte, sprudelte der Gewinn so leichlich, daß die Joh. A. Benckiser GmbH voll auf Expansion schalten konnte.

Ein Dutzend Firmengründungen im europäischen Ausland waren die erste Etappe auf dem Weg zur Internationalisierung, zu dem sich ein junges Management entschlossen hatte. Gleichzeitig wandte Benckiser sich der Anlagentechnik in der Wasseraufbereitung zu, ein Bereich, der heute ein Zehntel des Konzernumsatzes ausmacht.

Erfolgreich war auch die Strategie, schon früh auf das steigende Umweltbewußtsein der Verbraucher zu reagieren. Wer dem Waschpulver Weichmacher zusetzt, verbraucht bei gleichem Ergebnis nur halb soviel Waschmittel und bringt damit auch nur halb soviel Phosphat in die Abwässer. Diese Erkenntnis machte sich das Management bereits in den siebziger Jahren zunutze. "Heute haben wir für unsere Weichmacher-Marken Calgon und Calfort eine beherrschende Marktstellung in Europa", erklärt Wolfgang Billstein, einer der sechs Geschäftsführer. Er ist für Italien zuständig. Dort macht die Gruppe inzwischen zwei Fünftel ihres Konzernumsatzes, in der Bundesrepublik dagegen nur zwölf Prozent.

Benckiser zeigt neuerdings in Italien, daß auch ein mittleres Unternehmen in einem von großen Gruppen beherrschten Markenartikelgeschäft und in einem zudem saturierten Markt noch Chancen hat. Die Großen bombardieren den Waschmittelmarkt mit riesigem Werbeaufwand. Die Generalstäbler der Konzerne lenkten dabei die schweren Geschütze stets auf Neuerungen, von denen sich die Strategen am grünen Tisch Zuwachs versprechen, registriert Billstein. "Wir dagegen nehmen das langsam abbröckelnde konventionelle Geschäft sehr genau unter die Lupe." Da könne man überraschende und profitable Entdeckungen machen.

Südlich der Alpen hat die Gruppe in den vergangenen fünfzehn Monaten zudem für 700 Millionen Mark drei wichtige Beteiligungen gekauft. In allen drei Fällen war zunächst die Konkurrentin Henkel interessiert, aber die Rheinland-Pfälzer setzten sich mit ihren Offerten durch. Damit wurden die Ludwigshafener Dritte auf dem italienischen Markt für Wasch- und Reinigungsmittel, die Henkel-Gruppe landete auf Platz vier.