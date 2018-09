Elfriede Jelinek, 1946 in der Steiermark geboren, hat es als Erzählerin zu beträchtlichem und berechtigtem Ansehen gebracht. Vor knapp zwanzig Jahren, 1970, erschien das erste Buch, ein Prosa-Experiment mit dem im wahrsten Sinne des Wortes austauschbaren Titel „wir sind lockvögel baby!“ (dem Buch waren vorgedruckte Alternativtitel zum Umstecken beigegeben). Zwei Prosabände im experimentellen Geist folgten, bis die Schriftstellerin 1980 mit ihrem Roman „Die Ausgesperrten“ und mehr noch drei Jahre später mit dem Roman „Die Klavierspielerin“ nicht nur einen Erfolg bei der Kritik, sondern auch beim Publikum hatte – beide Werke tragen autobiographische Züge und nutzen die Erfahrungen des Sprachspiels zu einem strengen und konzentrierten Erzählton. Der Dramatikerin Elfriede Jelinek war mit ihren Bühnenwerken („Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte“, „Clara S.“, „Krankheit oder Moderne Frauen“ und „Burgtheater“) bisher weniger Glück beschieden. Elfriede Jelinek, die heute abwechselnd in Wien und München wohnt, hatte von Kindsbeinen an mit Kunst und Kunststücken zu tun. Erste Ballettschritte machte sie mit drei, die Geige hielt sie mit acht in der Hand, als sie dreizehn war, spielte sie Orgel. Am Wiener Konservatorium studierte die Klosterschülerin Klavier und Komposition – und nebenbei belegte sie noch Sprachen, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Zum Schreiben kam sie, um der mütterlichen Bevormundung zu entkommen. „Menschen und subtile Verhaltensweisen interessieren mich nicht“, hat sie immer wieder betont. „Meine Figuren sind Prototypen.“ Sie hat für eine seriöse Autorin ungewöhnliche Neigungen: Sie liebt „Dallas“, „Denver“ und den Dadaismus, sie liest massenweise Kriminalromane. Im übrigen hält sie die amerikanische Literatur für die derzeit bedeutendste und hat einen Roman von Thomas Pynchon übersetzt. Eine Frau spannender Widersprüche: Seit 1974 Mitglied der kommunistischen Partei Österreichs und Feministin, sagt sie von sich, daß Sado-Masochismus ihr Thema Nummer eins sei, und bekennt sich zum Lidschatten. Elfriede Jelinek hält sich selbst für „ein bißchen misanthropisch“, sie sei wenig an Menschen interessiert. Nach einem Ausflug in die österreichische Natur („Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr“, 1985), geht es ihr nun um die Natur ehelicher Verhältnisse: „Lust“.