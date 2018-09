Inhalt Seite 1 — Ist uns nichts mehr heilig? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Ignatieff

LONDON. – Die Aufregung habe sich gelegt. Das Leben werde wieder normal, wie mir ein deutscher Verleger, der mit der Veröffentlichung der „Satanischen Verse“ zu tun hat, vor kurzem sagte.

Die menschliche Fähigkeit, sich mit allem abzufinden, gleich wie unvorstellbar es sein mag, ist immer wieder überraschend. Normal? Ein Londoner Schriftsteller und seine Frau müssen sich seit einem Monat unter Polizeischutz versteckt halten, ohne jede Aussicht, je wieder ein normales Leben zu führen. Das soll normal sein?

Die ganze Sache sei zu Tode geredet worden, heißt es hier und da. Aber ich frage mich, ob die eigentliche Diskussion nicht gerade erst beginnt. Denn hinter dem öffentlichen Aufschrei westlicher Liberaler wird insgeheim Unsicherheit erkennbar.

Viele der selbsternannten Verteidiger der Meinungsfreiheit verheddern sich in merkwürdige Widersprüche. Da sagen mir Leute vertraulich, sie seien ja für die Meinungsfreiheit. Aber dann fügen sie hinzu, Rushdie hätte doch die Gefühle der Moslems nicht beleidigen sollen, er hätte den Glauben anderer „respektieren“ müssen, er sollte nun bereit sein, sein Buch zurückzuziehen und so seinen guten Willen erweisen. Dabei bleibt völlig unklar, wie denn ein Schriftsteller die Auffassung anderer respektieren soll, ohne sich den Maulkorb der Selbstzensur anzulegen.

In Wahrheit liegt hinter diesen nachgeschobenen Erwägungen ein liberales, westliches Schuldgefühl über den Säkularismus und über das angebliche Fehlen tiefer religiöser Überzeugungen in unseren Gesellschaften. Gewiefte moslemische Teilnehmer an der Rushdie-Diskussion haben längst verstanden, die alten Klischees westlichen Selbstzweifels für ihre Sache zu nutzen – daß die Besten unter uns keinerlei Überzeugungen haben, die Schlimmsten unter uns mit dumpfer Leidenschaft in Gefühlen aufgehen. Viele Moslems machen geltend, „wir“ könnten die Gotteslästerung, der Rushdie schuldig sei, nicht verstehen, weil „uns“ eben nichts heilig sei. Das ganze liberale Gerede von Meinungsfreiheit, behaupten sie, sei am Ende nicht viel mehr als ein Wortschwall, mit dem wir unseren Nihilismus zudecken wollten. Hinter nervösen liberalen Eingeständnissen, daß die Freiheit der Kunst das Sakrale natürlich achten müsse, rührt sich das Schuldgefühl derer, die die Moslems darum beneiden, daß wenigstens sie noch ein so hehres Ding wie den Glauben besitzen.

Der Vorwurf des Nihilismus hat in Europa stets Schuldgefühle geweckt. Konservative und romantische Gegner der Aufklärung und der Französischen Revolution hatten als erste diesen Keim des Selbstzweifels gepflanzt; er blühte und gedieh unter all jenen, die – von Schopenhauer bis Spengler – für liberale Werte, für technischen Wandel oder für den lärmenden Ruf nach demokratischem Individualismus im 19. Jahrhundert nicht viel übrig hatten. Das Zerrbild des gottlosen, nihilistischen, materialistischen Westens hat eindeutig reaktionäre Großväter in der europäischen Geschichte. Hitler haßte die Weimarer Republik ja auch deshalb, weil sie durch keinerlei hehren Kollektivglauben geläutert war.