ARD, Mittwoch, 12. April, 20.15 Uhr: "Karambolage", Fernsehfilm von Renate Gaerber (Buch) und Franz Peter Wirth (Regie)

Die Mauer, die nun bald dreißig Jahre alt wird, ist ein weit komplizierteres Gebilde, als man dem Augenschein nach annehmen möchte. Sie war zum Beispiel nie ganz undurchlässig und hat über Atherwellen und Luftschlösser keine Macht. Auf die Kenntnis, die man hier und dort voneinander hat, wirkt sie seit Jahrzehnten wie ein Filter, der für abstrakte Wahrheiten durchlässiger ist als für konkretes Erleben. Die Halbdurchlässigkeit des Walls bewirkt, daß man einander gut zu kennen glaubt und lauter Sätze weiß über die "Bundesbürger" und die "DDRler". Lauter abstrakte Wahrheiten, mit denen es sich im jeweils anderen Deutschland besser lebt.

Dies grobkörnige Filtrat wird den armen Individuen zugeordnet, die unter die anderen Deutschen gerieten. Und daselbst nicht mehr Klaus und Inge sein dürfen, sondern als Repräsentanten dieser anderen Spezies gelten, von der man ja so überaus Genaues weiß. Es dauert meistens länger als der Kurzurlaub, bis die Abstrakta sich verflüchtigt haben; zunächst wollen sie nur bestätigt sein, will man in allem den typischen Bundi, den typischen Zoni entdecken. Und wenn Bundi und Zoni nicht achtgeben, bequemen sie sich in die Rolle, die man von ihnen sehen will.

Auch in "Karambolage" entging man nur selten der Verlockung, eine wohlfeile Pointe auf das typisch Westliche und typisch Östliche der beiden deutschen Pärchen zu machen, wo mehr Genauigkeit Originelleres hätte bewirken und unser Wissen voneinander über jene – im Film vollzählig versammelten – Klischees hinaus hätte erweitern können.

Der Ostmann hat seiner Frau verboten, einen Abstecher nach Salzburg zu unternehmen; dies könne im DDR-Paß seinen Niederschlag finden, den man daheim wieder abzugeben habe, und dürfte Grund genug sein, daß dies ihre letzte Reise in den Westen war. Sie fährt dennoch und kann tief und glücklich durchatmen, als sie am Abend wieder beieinander liegen. "Ich hab kalte Füße", gurrt sie und schmiegt sich an ihn – "Ich auch", brummt er. Schnitt. Das mag witzig sein, ist aber zu billig und dem Vorgang in keiner Weise angemessen.

Was diesen Film dennoch interessant macht, ist die Tatsache, daß er tatsächlich an den beiden Pärchen viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede offenbart. Beide Männer sind in einem Maße überangepaßt, daß die Insignien der ideologischen Systeme, in denen sie diese Anpassung vollzogen haben, deutlich die individuellen Züge dominieren. Gerade in ihrer verschiedenen Realtypik erweisen sie ihre menschliche Ähnlichkeit, eine mangelnde Widerstandskraft gegen das, was ihre Systeme scheidet. Immer wieder die spitzen Bemerkungen des Westmannes gegen die Planwirtschaft, als ob der andere darüber lachen könnte. Immer wieder die Beteuerungen des Ostmannes, daß es solches auch daheim zu kaufen gäbe. Man gerät gemäßigt in Harnisch, man kämpft an der ideologischen Front, ganz freiwillig, als gelte es die eigne Ehre. Und einer begehrt, wie sich’s gehört, des andern Weib. Zuletzt fragt sich das Ost-Paar drei Sekunden lang, ob man nicht bleiben solle. Dann fährt man ab, gen Osten oder nicht; in diesem Fall ist es gleichviel.

Martin Ahrends