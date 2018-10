Inhalt Seite 1 — MANAGER UND MÄRKTE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Böswillige könnten es für eine verkappte Kampfansage halten. Er glaube, daß „die Berteismänner vielleicht zunächst nicht überglücklich sind, daß wir einen Teil von Tele 5 kaufen werden“, mutmaßt Gaston Thorn, Präsident des Luxemburgischen Medienkonzerns CLT. Gegenüber dem Münchner Fachdienst Medien Dialog hat Thorn erstmals offiziell bestätigt, was schon lange als Gerücht in der Branche kursierte, von den Luxemburgern doch stets vehement dementiert wurde. Die CLT, mit 46,1 Prozent größter Anteilseigner bei RTLplus, wird in Zukunft auch bei dem Münchner Privatsender Tele 5 mitmischen. Dort halten bislang der italienische Medienzar Silvio Berlusconi und die Münchner Filmfirma Telemünchen jeweils 45 Prozent. Die restlichen zehn Prozent liegen bei Tele-5-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Mit dem Einstieg – über die Höhe der Beteiligung und den Preis schweigt Thorn sich aus – machen die Luxemburger RTLplus und damit sich selbst automatisch Konkurrenz. An dem Kölner Sender aber ist auch Bertelsmann mit 38,9 Prozent beteiligt. Daraus, daß das Klima zwischen den beiden Medien-Giganten nicht das beste ist, machen Insider keinen Hehl.

Mit ihrem Coup haben sich die Luxemburger ihrem Partner gegenüber einen strategischen Vorteil gesichert. Während Bertelsmann im Rennen um den bundesdeutschen Fernsehmarkt derzeit nur auf RTLplus setzen kann und somit auf Gedeih und Verderb an die CLT gebunden ist, können die Luxemburger nun zweigleisig fahren.

Die Bayerischen Motoren Werke (BMW) fahren auch in dem für alle deutschen Hersteller schwierig gewordenen amerikanischen Markt wieder auf der Erfolgsstraße. Mit den neuen Modellen der 5er Reihe kam der erhoffte Umschwung. Während das ganze Jahr 1988 für sämtliche deutsche Produzenten außer Volkswagen Absatzeinbrüche bis zu 44 Prozent (Audi) brachte, verkaufte BMW in den ersten beiden Monaten 1989 zehn Prozent mehr (11 500) Wagen als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Alle anderen Marken made in Germany sackten weiter ab: Daimler-Benz meldet ein Minus von 9,6 Prozent und liegt nun mit 10 600 verkauften Fahrzeugen schlechter als Erzrivale BMW. Audis Absatz im Januar und Februar ging um nur noch 4,8 Prozent zurück – allerdings auf dem katastrophal geringen Niveau von etwas über 3000 Stück. Mutter Volkswagen erlitt im selben Zeitraum Einbußen von mehr als 25 Prozent und brachte gerade noch knapp 18 000 Autos an den Mann. Am schlimmsten aber traf es den Sportwagen-Hersteller Porsche, der 55 Prozent weniger Fahrzeuge (1140) verkaufte.

Zu hohe Preise, verbesserte Modelle der Konkurrenten aus Japan und schlechtes Marketing sind die Hauptgründe für die Absatzprobleme. Volkswagen versucht nun, mit leuem Management die Lehren daraus zu ziehen. William Young, seit Februar oberster VW-Verkäufer in den Vereinigten Staaten, hat eine wesentliche Schwierigkeit schon erkannt: „Auto-Liebhaber und Motor-Journalisten sind begeistert von unseren Autos. Die einzige Gruppe, die das Produkt nicht will, sind die Verbraucher.“

Selbst beim größten deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) macht sich zunehmend Pessimismus über die Zukunft des umstrittenen Kampfflugzeugs Jäger 90 breit, der im kommenden Jahrzehnt in Dienst gestellt werden soll. Ein hoher Vertreter der MBB-Militärflugzeugsparte geht sogar soweit zu fragen, „ob es für cieses Flugzeug überhaupt noch eine Nachfrage gibt“. Die anhaltende Abrüstungsdiskussion, aber auch ein möglicher Regierungswechsel in Bonn, verstärkten im Unternehmen die Zweifel an dem Milliarden-Projekt.