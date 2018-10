Inhalt Seite 1 — Preußen in Zion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein merkwürdiges Kapitel preußisch-deutscher Geschichte ist mit dem „Heiligen Land“ verbunden. Der Besucher Jerusalems kann noch heute die steinernen Zeugen dieser Vergangenheit besichtigen, so die Erlöserkirche in Jerusalem, die Dormitio auf dem Zionsberg und die Kaiserin-Auguste-Viktoria-Stiftung auf dem Ölberg. Nur wenige wissen, wie es dazu gekommen ist, daß im letzten Jahrhundert das Gottesgnadentum der Hohenzollern eine eigenartige Verbindung von christlicher Kreuzzugsromantik und Imperialismus eingegangen ist, die dann eine Hinwendung Preußen-Deutschlands nach Jerusalem zur Folge hatte.

Wichtige Stationen dieses „politisch-religiösen Kreuzweges“ waren: Die Gründung eines englisch-preußischen Bistums Jerusalem, das Entstehen deutscher Palästina-Gemeinden, sowie die seinerzeit vielbeachteten Jerusalem-Reisen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, des späteren Kaisers Friedrich III. (1869), des Kaisers Wilhelm II. (1898) und des Prinzen Eitel Friedrich (1910).

Die Zeitgenossen haben kopfschüttelnd insbesondere den Plan des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. zur Kenntnis genommen, in Zusammenarbeit mit England in Jerusalem ein deutschanglikanisches Bistum apostolischer Sukzession zu gründen. In ihrer auf einer Reihe bisher weitgehend unbekannter archivalischer Quellen gestützten Studie berichtet

Christiane Schütz:

Preußen in Jerusalem (1800 – 1861) Karl Friedrich Schinkels Entwurf der Grabeskirche und die Jerusalempläne Friedrich Wilhelms IV.; Gebr. Mann Verlag, Berlin 1988; 188 S., 88,– DM

über die Pläne des Preußenkonigs. Sie gingen auf dessen Berater Karl Josias von Bunsen zurück und haben nicht nur bei den Vertretern eines konservativen Konfessionalismus Widerstand hervorgerufen, sondern sind auch in der Bevölkerung weitgehend auf Unverständnis gestoßen. Man glaubte, der „Erweckungschrist auf dem Thron“, von dem viele nicht ganz zu Unrecht argwohnten, er wolle ein „Regiment der Frömmelei“ errichten, sei nicht ganz bei Trost.

Der Historiker Heinrich von Treitschke hat den Unmut, der sich in der Bevölkerung breitmachte, spater in seiner „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“ folgendermaßen umschrieben: „Nie war er glücklicher, als wenn ihn ein ‚göttlicher Sommernachtstraum‘ umfing, wenn er von Hellas träumte oder von der Ewigen Stadt oder von der Einheit der allgemeinen Evangelischen Kirche; dann malte er sich die Bilder seiner Sehnsucht in glühenden Farben aus, bis er Traum und Wirklichkeit kaum noch unterscheiden konnte.“