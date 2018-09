Adria-Urlauber denken mit Unbehagen an ein Erlebnis im vergangenen Sommer zurück: Die Algen vor den Küsten Venetiens und der Emilia Romagna hatten sich so breit gemacht, daß sie den Badenden lästig wurden. Von Reisebüros kommt jetzt die Anfrage, was denn dagegen getan wird. Knappe Antwort: nicht viel.

Das Dauerhoch über Mittel- und Südeuropa hat mit dazu beigetragen, die Algenwälder wachsen zu lassen. Wenn die Pflanzen nicht mit den Wurzeln ausgerissen und abtransportiert werden, faulen sie tonnenweise vor sich hin und stinken. Regionale und staatliche Stellen halten sich gegenseitig Versagen vor. Räumboote liegen bereit, Geld für ihren Einsatz ist vorhanden, doch nichts rührt sich. „Wenn das Ministerium für öffentliche Arbeiten sich nicht bald zum Handeln entschließt“, warnt Rosa Lamanuzzi, Umweltdezernentin in Venedig, „dann haben wir im nächsten Sommer, einen wirklichen Notstand.“ Es ist allerdings nicht damit getan, die sich zersetzenden Pflanzen vor der Küste wegzuräumen, die auch den Fischen den Sauerstoff nehmen. Die Landwirtschaft müßte dazu gebracht werden, bei der Verwendung des Kunstdüngers Zurückhaltung zu üben.

Jahrelang hatten sich die Algen von Triest bis Rimini ausgebreitet, ehe sie den Badebetrieb störten. Jetzt machen sich die Adria-Anlieger aber zum ersten Mal bereits im Winter Gedanken über die lästigen Pflanzen. „Die Situation ist heute schlimmer als im vergangenen August“, so ist aus der Lagunenstadt zu hören.

Temperaturmessungen auf italienischer und jugoslawischer Seite lassen erkennen, daß die Adria sich langsam aufwärmt – in den vergangenen Jahren um je ein halbes Grad Celsius. „Das ist viel für ein ganzes Meer“, sagt Professor Paolo Franco vom Nationalen Forschungsrat, „Sauerstoffmangel, Fischesterben. Es ist noch gar nicht abzusehen, welche Überraschungen uns künftig erwarten.“ Hilfe aus Rom ist jedenfalls in nächster Zeit kaum in Sicht. Im Gesundheitsministerium gibt man sich gelassen. In einer knappen Stellungnahme heißt es, das Baden in der Nähe der Algen und das Berühren der Pflanzen seien völlig ungefährlich. Für Gäste und Gastgeber ein kläglicher Trost.

Horst Schlitter