Zum 100. Geburtstag von Charlie Chaplin

Eine Angst ist der Todesangst sehr nahe, die, einen Film zu machen. Seit ich in meiner Wahlheimat Bayern bin, quält mich dieser Gedanke, an die dreißig Jahre. Ich mag keine Menschen, die sich keiner künstlerischen Anstrengung unterziehen, sondern nur ihr Leben fristen. So habe ich wenigstens geschrieben, aber der Gedanke verläßt mich nicht, einen Film machen zu müssen, mich verhöhnend, ist er mein Alptraum geworden. Sollte ich mir in diesem hinterwäldlerischen Land, in dem meine Bücher ernst genommen werden, indem man mit kritischen Mißfallensäußerungen statt mit Gelächter reagiert und meint, man könne das, was ich mache,, selber viel besser, eine zweite Schande aufhalsen?

Nachdem ich neulich „Tillie’s Punctered Romance“ sah, einen abendfüllenden Film unter der Regie von Mack Sennett mit der großartigen, aber filmunerfahrenen Marie Dressler und Charlie Chaplin, der den ganzen Film schmeißt, war ich stundenlang elektrisiert, dann aber deprimiert, als ich träumte, ein Filmemacher zu sein: ein Film schlechter als der andere. Möglichst schnell heruntergehauen, um abends wieder beim Bier sitzen zu können, was das Wichtigste war. Ich verlangte auch von den Schauspielern nichts, als wäre ich viel zu glücklich, bald wieder mit einem mißlungenen, unergiebigen Film unglücklich zu sein, schnell wie ein Flickschuster. Neunzehnmal. Und das unter der Prämisse: Darf ich Sie auf etwas aufmerksam machen? Auf mich! Endlich mal ein Mensch! Schrecklich und schon wieder diese Versuchung!

Nicht einmal meine Texte habe ich so heruntergedroschen wie diese Filme im Traum. Neunzehnmal. Das war ja das reine Gegenteil von Chaplin. Verlorenheit ist das echteste Gefühl, das wir haben – aber doch bitte nicht im Film!!!!!!!!-!!!!!!!!!!! Schludrig schnell und inhaltslos, damit ich am Morgen als der größte Trottel der Welt im Bett liege und im Bad und beim Frühstück nur ganz mühsam zu dem normalen Trottel schrumpfe, der ich nun einmal bin.

Erst beim Niederschreiben dieser Zeilen wird dieser Trottel noch etwas kleiner. Er hat etwa die Größe einer Kröte. Bläht sich aber, weil ich ihn behandle, nicht nur erwähne, wie Sie zu Recht meinen, zu was Elefantösem auf. Und der alptraumhafte Glaube sickert durch und macht eine ganze Straße naß, so daß ich mich als der Herr von einer Oceanstreet fühle, weil ich doch der Schöpfer von so unverstandenen und ungeliebten und mißgebürtigen Filmen sei. Wohin soll ich mich verstecken? Du bleibst da und gibst deine Chimäre preis!

„Wenn die Leute wissen, wie’s gemacht wird, ist der ganze Zauber dahin.“ Damit läßt sich Chaplins Verschlossenheit allerdings nur zu einem kleinen Teil erklären. Vielleicht hatte er selbst zunehmend das Gefühl, daß er seine Geheimnisse schlicht und einfach deswegen nicht enthüllen konnte, weil sie ihm im Kern selbst verhüllt blieben. Wie sollte er auch sich selbst oder einem anderen je erklären, wie er dazu kam, eines Nachmittags im Jahre 1914 bei Keystone in die Requisitenkammer zu spazieren, ein Kostüm auszuwählen und in Null Komma nichts eine Figur zu schaffen, die die bekannteste Menschendarstellung der Geschichte werden sollte? „In späteren Jahren entzauberten Chaplin und seine Apologeten die magische Anziehungskraft des Tramps; aber niemand konnte sich jemals erklären, warum ausgerechnet er und just dieser Augenblick für Charlies mystische Geburt auserkoren waren.“ –

Das ist ein Satz aus dem Vorwort des so kenntnisreichen Buches „Chaplin“ von David Robinson im Verlag Diogenes. Er dachte wahrscheinlich, daß es einfach langweilig wäre, wenn er anderen erläutern würde, wie seine Filme entstanden. Wenn Genie sich aus zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration zusammensetzt, dann wiegen in Chaplins Fall die neunzig Prozent weit schwerer. So hartnäckig wie er hat wohl nie jemand versucht, das Beste aus sich herauszuholen. Der Leser muß selbst beurteilen, ob Chaplin zu Recht befürchtet hat, daß die tägliche Arbeit selbst eines genialen Komikers zu stumpfsinnig ist, um interessant zu sein.