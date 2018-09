Die Meldung war knapp: „Am 7. April, 11.41 Uhr Moskauer Zeit entstand ein Brand in einem Bereich eines atombetriebenen, mit Torpedos bewaffneten U-Bootes, das sich in einem Gebiet etwa 180 Kilometer südwestlich der Bäreninsel in internationalen Gewässern befand. Trotz aller eingeleiteter Maßnahmen konnte man das U-Boot bedauerlicherweise nicht retten. Es sank um 17.15 Uhr auf 1500 Meter Tiefe... Es kamen Menschen ums Leben.“

Viel mehr hatte Michail Gorbatschow der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland über den Hergang des Seeunglücks im Norden des norwegischen Hoheitsgebietes nicht mitzuteilen. Auch das Verteidigungsministerium in Moskau hüllte sich in eisiges Schweigen, was ihm sogar das Parteiorgan Prawda übelnahm. Und in Oslo erklärte ein Militärsprecher, daß mehr Besatzungsmitglieder hätten gerettet werden können: „Ein Hilfsangebot wurde ausgeschlagen, obwohl unsere Hubschrauber lange vor den sowjetischen Rettungsschiffen an der Unglücksstelle hätten sein können.“ Im Nordmeer, so scheint’s, hört Glasnost auf – schließlich geht es um militärische Angelegenheiten.

Nur 27 Mann überlebten die Havarie des Atom-U-Bootes vom Typ Mike. Die Reaktoren an Bord habe man vor dem Sinken abgeschaltet; überdies seien sie so konstruiert, daß eine radioaktive Verseuchung des Meeres ausgeschlossen werden könne, hieß es aus Moskau. Auch westliche Experten veranschlagten das Umweltrisiko gering, während Vertreter von Greenpeace befürchten, daß durch den ungeheuren Druck in der Tiefsee die Ummantelung der Brennelemente bersten könnte. Bislang ist nicht bekannt, ob die Reaktoren natriumgekühlt sind. Natrium reagiert mit Wasser höchst explosiv. Doch genauere Informationen über die Innereien des gesunkenen Schiffes haben auch die Norweger noch nicht erhalten. ill