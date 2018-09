Inhalt Seite 1 — Neue Heimat, keine Bleibe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Hermann

Fluchtburg“ – so wird das Übergangsheim an der Streitstraße für Aussiedler und Asylbewerber von den Berlinern genannt. Tatsächlich reckt sich der 300 Meter lange Betonklotz wie eine graue Festungsanlage in den Himmel. Die Aufgänge A, B und C sind für Asylbewerber reserviert, Aufgang D gilt für Aussiedler und Zuwanderer. Doch zwischen ihnen sind die Grenzen fließend geworden. Wer Deutscher ist und wer „Asylant“, entscheidet der Sachbearbeiter nach Akteneinsicht. Nicht allen, die mit der Aussiedlerflut nach Berlin gespült werden, kann man die Herkunft von den Lippen ablesen. Wer nicht zweifelsfrei seine Abstammung von mindestens einem deutschen Großelternteil nachweisen kann, muß in der „Fluchtburg“ noch einmal umziehen: von Aufgang D nach A, B oder C.

Zbigniew Wespa, seine Frau Maria sowie ihre beiden Kinder wurden als Deutsche anerkannt. Die Wespas haben Personalpapiere, eine „Rentennummer“, dazu den begehrten Vertriebenenausweis Gruppe A – doch eine eigene Wohnung haben sie damit noch lange nicht. Seit achtzehn Monaten lebt die Familie in einem garagengroßen Wohn-, Eß- und Schlafraum im Übergangsheim in der Streitstraße (Aufgang D). Die Wandschränke sind mit einem Vorhängeschloß verriegelt. Vom Fenster geht der Blick auf einen Sandplatz – so öde wie ein Kasernenhof.

Mittlerweile haben sich die Wespas mit dem Provisorium arrangiert. An der Wand erinnern Bilder an die „alte Heimat“ (Danzig). Daneben kleben jedoch auch schon die Symbole der „neuen Heimat“ (Berlin): großformatige „Starschnitte“ aus Pop-Magazinen. Einzurichten ist nicht viel. Ein paar bescheidene Anschaffungen: Kaffeemaschine, transportables Fernsehgerät, Kinderfahrrad. Der Rest kommt nach wie vor aus dem Koffer.

Wie alle Berliner ohne feste Bleibe sind die Wespas im Besitz eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) mit „Dringlichkeit“. Rein theoretisch bedeutet dies eine Besserstellung: Bei der Vergabe von Sozialwohnungen und steuerlich gefördertem Wohnraum werden sie gegenüber normalen WBS-Besitzern bevorzugt. Rein theoretisch. Längst übersteigt auch bei der „Dringlichkeit“ die Nachfrage das Angebot bei weitem. Zbigniew Wespa lief mit dem „kostbaren Schein“ von einer Wohnungsbaugesellschaft zur anderen. Doch immer wieder mußte sich der Schlosser und ehemalige Feuerwehrmann den gleichen Satz anhören: „Wohnungen in dieser Größenordnung (drei Zimmer) sind auf absehbare Zeit nicht verfügbar.“

Die Wespas versuchten es auch auf dem sogenannten freien Markt. Woche für Woche studierten sie den Kleinanzeigenteil der Tageszeitungen und ließen sich von den Wohnungsämtern die wenigen „Offerten“ zuschicken. Sie begannen, auf freie Klingelschilder, auf Fenster ohne Vorhänge und auf versteckte Hinweise aus der Nachbarschaft zu achten. Doch ob sie bei Maklern, Hausverwaltern oder sogenannten „Mieterhilfen“ anriefen: Entweder waren die angebotenen Wohnungen zu teuer oder schon „vergeben“, sobald sie sich als Aussiedler zu erkennen gaben. Nach über fünfzig schriftlichen Ablehnungen macht sich bei den Wespas Resignation breit. Und ganz allmählich festigt sich ein Verdacht, daß man sie ja „möglicherweise überhaupt nicht mehr in Deutschland haben will“.

Gerade auf dem Wohnungsmarkt könnte sich der Bonner Versuch, deutschstämmige Aussiedler aus dem Osten mit attraktiven Sozialleistungen in die Bundesrepublik und nach West-Berlin zu locken, als Bumerang erweisen. Gestützt auf Gutachten aus Kreisen der Grund- und Hausbesitzer, hatte sich die Bundesregierung schon 1986 aus dem sozialen Wohnungsbau verabschiedet. Erst durch die Volkszählung wurde nun auch „amtlich“, was in den Ballungszentren schon seit langem zu beobachten ist: Es herrscht akute Wohnungsnot. In Berlin gab es zum Stichtag am 25. Mai 1987 exakt 61 777 Wohnungen weniger als angenommen. Dabei lebten etwa 120 000 Menschen mehr als vermutet in Berlin. Allein um den laufenden Bedarf zu befriedigen, müßten jährlich 6000 neue Wohnungen geschaffen werden – in einer Stadt, die jetzt schon aus allen Nähten platzt, weil die noch zu bebauenden Flächen begrenzt sind. Zum schon vorhandenen Nachfrageüberhang kommt nun auch noch die stetig steigende Zahl an Aussiedlern hinzu. Gut 10 000 waren es im letzten Jahr in Berlin. Mit 25 000 bis 30 000 rechnet man in diesem Jahr. Längst hat sich Kohls Milchmädchen-Rechnung – mehr Aussiedler, mehr Wählerstimmen – zu einem „fatalen Doppelfehler“ (Spiegel) addiert. Die „Fremden“ werden von vielen sozial schwachen Bundesbürgern als unliebsame Konkurrenz auf dem Wohnungs- wie Arbeitsmarkt empfunden. Ausländerfeindlichkeit und soziale Deklassierung, das ergibt in der Quersumme: Rechtsradikalismus. Auch Zbigniew Wespa hat inzwischen festgestellt, daß sein neuer Personalausweis „längst nicht so gut ist, wie der von anderen Deutschen“ – etwa denen, die in Berlins Märkischem Viertel wohnen.