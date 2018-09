Über den Wolken ist die Freiheit für Tarifkartelle nicht mehr grenzenlos. Die Richter des Europäischen Gerichtshofes haben Preisabsprachen zwischen Fluggesellschaften für nichtig erklärt. Eine selbsternannte „Zentrale gegen unlauteren Wettbewerb“ hatte gegen zwei Reisebüros in der Bundesrepublik geklagt. Die kauften Tickets für den Flug Lissabon–Frankfurt–Tokio in Portugal bis zu sechzig Prozent billiger als hierzulande und ließen ihre Kunden in Frankfurt zusteigen. Die Kläger hielten dies für unlauteren Wettbewerb, weil so die Preise unterlaufen werden, die das IATA-Kartell der Fluggesellschaften den Kunden in der Bundesrepublik aufnötigt. Irrtum, urteilten die Euro-Richter. Nicht der Dienst am Verbraucher, sondern organisierte Beutelschneiderei ist rechtswidrig. Tarifvereinbarungen sind kartellähnliche Absprachen, die dem EWG-Vertrag widersprechen. Auf den Flugrouten zwischen EG-Staaten sind sie automatisch ungültig, wenn es keine Sondergenehmigung gibt. Bei Flügen im Inland und Verbindungen mit Drittstaaten können sie als wettbewerbsbeschränkend verboten werden.

Für die IATA kommt es aber noch dicker: Anders als bislang kann auch gegen alle Tarife geklagt werden, die marktbeherrschende Stellungen mißbrauchen. Wenn die EG so weitermacht, lernen die Airlines noch das Wort Marktwirtschaft buchstabieren. ...“ th