Von Christine Cerny

Lange wehrte sich die ägyptische Oase Siwa gegen fremde Eindringlinge. Um 1920 wagten sich die ersten Automobile in die libysche Wüste. Doch nur wenige erreichten ihr Ziel. Dauerwellenpisten, Verwehungen, Sandstürme, überbeanspruchte Motoren und Getriebe garantierten Abenteuer. Die Wüste ließ die Stahlkarossen irren oder vom gelben Sand verschlucken wie einst das legendäre Heer des Perserkönigs Kambyses. Dieser wollte den Amun-Tempel von Siwa und dessen berühmtes Orakel vernichten, da es den Persern Unglück prophezeit hatte. Fünfzigtausend Mann brachen von Theben auf, aber nach Siwa kamen sie nie. Ihre Spuren verloren sich zwischen den hohen Wellen des Sandmeeres. Das Orakel hatte sich erfüllt.

Das größte historische Ereignis war der Besuch Alexanders des Großen, der in Siwa als Sieger begrüßt und zum Pharao gekrönt wurde. Er hatte von der Weisheit des Orakels gehört und war gekommen, es zu befragen. Die Antwort blieb für immer sein Geheimnis.

Auf der Reise durch die Wüste vom Mittelmeer nach Siwa waren einst Kamelkarawanen zehn bis zwölf Tage unterwegs. Heute verläuft ein graues, 300 Kilometer langes Asphaltband von Marsa Matruh aus schnurgerade in den Süden. Autos brauchen nun drei bis vier Stunden. Durch die Straße ist Siwa auch den Touristen zugänglich.

Hat man einmal die größtenteils monotone Wüstenroute hinter sich, öffnet sich nach einem Geländeabfall die weite Talsenke, in der die Oase wie eine grüne Insel im gelben Wüstenmeer liegt. Die Ruinenberge der alten Städte von Siwa und Aghurmi heben sich heraus. Die beiden Orte sind etwa drei Kilometer voneinander entfernt. Bei Aghurmi befand sich der Amun-Tempel, von dem nur noch kümmerliche Reste existieren.

Manchmal überdachen halbierte Palmenstämme, die kaum Licht durchlassen, die verwinkelten Gassen der Ruinenstädte. Bis zu acht Stockwerke hoch wurden die alten Wohnburgen aus luftgetrockneten Lehmziegeln im Honigwabensystem gebaut. Zwar haben Erdbeben und Witterung die alten Häuser gezeichnet, doch noch immer überragen sie, uneinnehmbaren Festungen gleich, ihre Umgebung.

Während in anderen Oasen nach Wasser gebohrt werden muß, sprudeln in Siwa 200 Quellen aus dem Boden. Die meisten davon spenden Trinkwasser. Die vielen Thermalquellen sollen heilende Kräfte besitzen. Da Siwa bis zu 18 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, kann das Wasser nur langsam ablaufen und sammelt sich in den beiden großen Seen Birket Siwa und Birket Aghurmi. In Ufernähe verkrustet Salz den Boden. Das Wasser, in dem sich phantastische kristalline Formen zeigen, ist wegen des überreichen Mineralanteils gesundheitsschädlich. Viele der Bewohner von Siwa leiden unter Rheuma oder Gicht. Zur Linderung der Schmerzen graben sich die Kranken in den heißen Sand am Fuße des Berges Dschebel Dakhrur ein, der sich östlich des Palmenhains aus der Wüste erhebt, für Touristen ein idealer Aussichtsberg. Er gewährt den besten Überblick über die Oase, die Seen, die Tafelberge und das im Süden beginnende Dünenmeer.