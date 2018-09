Inhalt Seite 1 — Museum auch für Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von der Malerei zu Motorrädern, von der Architektur zu alten Karussell-Anlagen und von der Buch- zur Braukunst: Selbst bei chronischen Museumsmuffeln wird der Führer auf Interesse stoßen. Die luxemburgische Kunsthistorikerin Antoinette Lorang hat nämlich nicht nur die renommierten Kunstmuseen des Großherzogtums und der nahen Grenzgebiete erforscht. Sie hat auch unbekannte Stadt-, Heimat- und Industriemuseen, lokale Gedächtnisausstellungen und Stiftungen, kuriose und skurrile Exponate aufgestöbert.

Der Großherzogliche Palast in Luxemburg oder die unterirdische Bunkerwelt der Maginot-Linie in Lothringen sind längst feste Bestandteile der Sightseeing-Programme. Doch sogar die Einheimischen wissen oft nicht, daß im belgischen Stavelot ein „Musée Apollinaire“ dem Aufenthalt des Dichters in den Ardennen gewidmet ist; daß in Saarbrücken der Globetrotter Heinz Rox-Schulz ein Abenteuermuseum eingerichtet hat; daß die einst von Edward Steichen zusammengestellte Photoausstellung „Family of Man“ eine Bleibe im Schloß der luxemburgischen Ortschaft Clervaux gefunden hat. Und daß im französischen Conflans-en-Jarnisy ein nostalgisches Museum Drehorgeln und Jahrmarkt-Musikautomaten beherbergt.

Eltern werden zu schätzen wissen, daß das Werk mindestens ein Museum auflistet, in dem die lieben Kleinen bestimmt nicht quengeln. Im luxemburgischen Burgstädtchen Vianden hat ein Privatsammler 4000 Spielzeugautos der Marke Dinky Toys zusammengetragen, von denen er über 2000 ausstellt. Die Autorin enthält sich bei dieser grenzüberschreitenden Museumstour jeder Bewertung der Museen – was bei deren Themen-Vielfalt auch schwierig wäre. Der Text liefert ausschließlich kurze, sachliche Beschreibungen und praktische Informationen. Die Illustrationen, in Schwarzweiß und oft nur briefmarkengroß, sind allerdings karg ausgefallen. Rob Kieffer

145 Museen im europäischen Raum.

Großherzogtum Luxemburg,

Saarland, Rheinland-Pfalz,

Lothringen und Süd-Ost-Belgien