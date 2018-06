Der Geschützdonner über Beirut brauchte vier lange Wochen, ehe er an französische Ohren schlug: Wie lang muß das Morden zwischen Christen und Moslems, Handlangern des Irak und Strohmännern Syriens weitergehen, bis es in Washington oder Moskau wieder wahrgenommen wird? Der Libanon ist nach vierzehn Kriegsjahren eine Ruine, ein Staat ohne Präsident, ein Land ohne Regierung, ein Volk, zersplittert in Clans, verfeindet in religiösem Haß – im günstigsten Augenblick Spielball, im gegenwärtigen Alltag Kanonenfutter und Zielscheibe.