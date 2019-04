Inhalt Seite 1 — Circe mit Grips Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ganz offensichtlich gibt es zwei Roald Dahls: Roald Dahl, den Zyniker, den Erfinder des Schauerlichen, den unermüdlichen Schöpfer ausgetüftelter Scheußlichkeiten, die seine Leser gesträubten Haares amüsieren – Küßchen, Küßchen –, und Roald Dahl, den entschlossenen Moralisten. Der schreibt für das jüngere Lesepublikum. Und in diesen Geschichten gibt es ausschließlich gute und böse Leute. Die Guten sind unerschütterlich in ihrer Güte, die Bösen unverbesserlich, und ihre gerechte Strafe trifft sie so sicher wie der Blitz den Baum in der Ebene. Die Märchenstruktur wird ausnahmslos eingehalten, das Ende ist jeweils ein erfreuliches und absehbar. Seltsam: Langweilig ist das nie. Die überraschende Dramaturgie der Geschichten hält die Spannung bis zum Happy-End, auf das man sich verlassen kann.

Schon die Namen der "handelnden Personen" sind von schöner Eindeutigkeit. Was kann man von einer Schuldirektorin erwarten, die Knüppelkuh heißt, und was könnte eine Lehrerin namens Honig von sich geben als eben denselben. Das rigorose Fehlen jeder charakterlichen Schattierung ist aber verblüffenderweise gerade das, was den Leser beschwingt weiterblättern läßt. Von der Be-

Warnung hauptung – und mehr ist es ja nicht –, daß in jedem Menschen etwas Gutes steckt, hält Dahl nun gar nichts. Die miesen Eltern von Wunderkind Matilda sind einfach rundum und bis ins Mark zum Kotzen: verlogen, gemein, bösartig und so indolent, daß man in ihnen eine Menge Bekannte wiederfindet, deren gute Seiten man oft ein Leben lang vergeblich aufzufinden trachtet. Die unverrückbar Liebenswerten sind im realen Leben schon schwerer aufzutreiben, und so kommt Zweifel auf, ob die gnadenlose Schwarz-Weiß-Malerei des Roald Dahl nicht doch am Ende ein Spiegel des wirklichen Lebens ist. (Der Blick in eine beliebige Tageszeitung bestärkt solche Zweifel.)

Das uneingeschränkte Vergnügen beim Lesen aber stellt sich vor allem durch die kraftvollen, ungemein witzigen Formulierungen ein, mit denen die nuancenlosen Charaktere satt aufgefüllt werden. Und das liegt ganz sicher auch an der phantasievollen Übersetzerin Sybil Gräfin Schönfeldt, die sich sprachschöpferisch am Vergnügen beteiligt. Was auch immer eine "Horde von kotzwürdigen Kröpsen" auf englisch heißen mag: Die Übertragung ins Deutsche bringt einen zum Quieken, man kommt aus dem begeisterten Gickeln nicht mehr heraus. Die Zeichnungen von Quentin Blake scheinen auf den ersten und zweiten Blick reichlich unordentlich und verstrubbelt. Man sieht sich aber ein und wird schließlich vage an Sempé erinnert.

Matilda, die fünfjährige Heldin, ist, ich erwähnte das schon, ein Wunderkind. Bei der Einschulung hat sie bereits beträchtliche Literaturkenntnisse, von perfekten algebraischen Fähigkeiten und einem durchdringenden analytischen Verstand ganz abgesehen. Freunde macht sie sich damit nicht, abgesehen von einigen Schulkameraden und ihrer lieblichen Lehrerin Honig, die von der widerlichen Rektorin ebenso geknechtet wird wie die anderen armen Schüler, die sie als ehemalige Hammerwerferin über große Entfernungen in die Gegend schleudert. Und wie in Mickymaus-Filmen federn die Gemaßregelten beim Aufprall mehrfach in die Höhe bis zum kläglichen Stillstand.

Matilda aber, das ebenso brave wie vernunftbegabte Kind, kann eines nicht vertragen: Ungerechtigkeit. Da wird sie zur Rachezwergin, und Fürchterliches geschieht der Knüppelkuh und den anderen schwarzen Seelen des Dahlschen Personals. Die perfekte Nemesis gelingt mit Hilfe einer einmaligen Fähigkeit des Wunderkindes: Matilda verfügt über telekinetische Kräfte. Vergnügt konstatiert der Leser, daß Roald Dahl mit Gewinn Stephen King konsumiert hat: Matilda ist eine Carrie in Kleinformat. Aber wo die gequälte Carrie ein Inferno hinterläßt, genügt Matilda die von ihren geheimnisvollen Kräften in Bewegung versetzte Kreide. Das Menetekel an der Schultafel löst alle Probleme aufs schönste, und der Leser klappt zufrieden; das Buch zu. Es ist mächtig spät geworden, die Zeit verging wie im Fluge, der Wunsch, eine Pause einzulegen, kam nicht auf. Was in aller Welt will man mehr? Gert Haucke