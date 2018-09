Pekinger Tagebuch: Die Regierung nimmt die Studenten ernst, weil sie Rückhalt bei den Arbeitern finden

Von Gisela Mahlmann

Mittwoch, 26. April – morgens

Die Volkszeitung, das Organ der Kommunistischen Partei Chinas, macht mit einer großen Warnung auf: Die seit zehn Tagen anhaltende Studentenbewegung sei eine geplante Verschwörung, ein direkter Angriff auf Partei und Staat, ihr Wesen sei die „prinzipielle Verneinung der Führung der Kommunistischen Partei und des sozialistischen Systems“. Doch die Studenten, die seit dem Tod des früheren Parteichefs Hu Yaobang für Demokratie und Freiheit demonstriert haben, lassen sich nicht mehr einschüchtern. An vielen Straßenecken Pekings haben sie Informationsstände aufgebaut. Über Lautsprecher informieren sie die Passanten über ihre Ziele: Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit, schonungslose Aufklärung der Korruption und der persönlichen Besitzverhältnisse der Politiker, schonungslose Aufklärung des Verhaltens der Polizei am 20. April, als es zu blutigen Zusammenstößen vor dem Regierungsviertel kam. Die Studenten sammeln auch Geld, um Flugblätter drucken und ihre Ideen weiter verbreiten zu können. An einer Ecke kommen innerhalb von vier Stunden mehr als 4000 Yuan zusammen, ein hoher Betrag und ein Beweis für die Sympathie, die die Bewegung in weiten Kreisen der Bevölkerung genießt, wenn man an das monatliche Durchschnittseinkommen der Intellektuellen von achtzig bis hundert Yuan denkt und an das der Arbeiter von 120 bis 150 Yuan.

Mittwoch, 26. April – nachmittags

In Peking werden 10 000 Parteikader aller Ebenen auf eine harte Linie gegen die Studentenbewegung eingeschworen, in Schanghai 14 000 von ihnen zur politischen Ausrichtung im Stadion versammelt. Die neugegründeten Studentenverbände werden als illegal verurteilt. An der Heldengedenksäule auf dem Platz des Himmlischen Friedens sieht man immer wieder neue Wandzeitungen und Parolen, Solidaritätsadressen auch von Arbeitern. Die Säule ist ständig von Hunderten von Menschen umlagert, die Texte abschreiben oder auf Tonband sprechen, um sie weiterzuverbreiten. „Ein erregter Arbeiter“ steht unter diesem Anschlag geschrieben: „Wenn eine Nation keine fortschrittlichen Intellektuellen hat, die für die Demokratie kämpfen, gibt es keine Hoffnung... Wir werden uns Schulter an Schulter mit euch zusammenschließen – dieser Tag ist nicht mehr weit.“ Das ist eine Anspielung auf den 4. Mai, den 70. Jahrestag der ersten Demokratiebewegung in China, die 1919 von der Peking-Universität ausging.

In der Beida, der führenden Universität Pekings, sind neue Wandzeitungen angeschlagen. Unter anderem werden die Familienverhältnisse der Regierenden offengelegt, wird gefragt, ob es denn mit rechten Dingen zugehe, wenn Brüder, Schwiegersöhne oder Neffen der führenden Kader „zufällig“ Gouverneur einer Provinz seien oder Manager der Bank of China ... „Niemals umkehren, bis zum Erfolg zusammenhalten!“ ist in großen Schriftzeichen zu lesen. Ungewohnt für chinesisches Einheitsdenken: Auf dem Campus florieren in diesen Tagen auch politischer Witz und Kabarett. Ein Pappfernsehapparat trägt die Zeichen für Schwarz und Weiß auf dem Kopf: Eine Kritik am Staatsfernsehen, das Weiß in Schwarz verwandle, die Tatsachen auf den Kopf stelle.