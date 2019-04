Inhalt Seite 1 — Die Berliner GAA Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Benedikt Erenz

Ja, natürlich: auch am Südpol kann man Bananen züchten. Man muß nur das Eis abtauen, gute und den Stauden bekömmliche Erde aufschütten, das Ganze großzügig und kältedicht verglasen, Scheinwerfer-Batterien installieren und dann kräftig durchheizen. Das geht, das ist machbar, das ist technisch überhaupt kein Problem. Steckdosen gibt es inzwischen rund um den Südpol eine Menge, und es bleibt alles nur... alles nur eine Frage des Geldes.

Wir sprechen von der geplanten Geschichtsplantage am Spreebogen, dem "Deutschen Historischen Museum" zu Berlin. Auch hier: alles machbar, technisch überhaupt kein Problem; nur kräftig durchgeheizt! Und im Gegensatz zum Bananen-Projekt quasi schon in Arbeit, denn die drei Dinge, die zur Einrichtung auch dieses Treibhauses unerläßlich sind, scheinen im Überfluß vorhanden. Nämlich erstens: Geld, und zweitens: noch mehr Geld, und drittens: noch viel, viel mehr Geld. Nach jahrelanger ideologischer Grundsatzdebatte zeigen sich Bonn und – trotz des Senatswechsels – auch Berlin jetzt fest entschlossen, die Bananenform im Eis zu bauen: Berlin soll sein DHM bekommen.

Und so ziehen die Museums-Emissäre durch die Lande, von Auktion zu Auktion, von Trödel zu Trödel, und kaufen, was sie nur an alt & deutschem finden. Denn da gibt es ja nichts in Berlin: Weder ein Haus noch etwas, das man darin ausstellen könnte. Aber weil Bonn und Berlin nun einmal wild entschlossen sind, ein "Deutsches Historisches Museum" aus dem Boden zu stampfen – als hätten wir sonst keine Sorgen –, wird gestampft, daß die Millionen nur so wegspritzen. "Hunderte von Exponaten", verkündete Geistermuseumsdirektor Christoph Stölzl stolz, habe man schon erworben: zwei fränkische Fibeln aus dem sechsten Jahrhundert, ein Ritterschwert, eine Bismarck-Büste, ein Hindenburg-Bild, ein Exemplar der ersten Auflage des Kommunistischen Manifestes und so weiter und so fort. Denn wie stand es doch so wichtig in der "endgültigen Konzeption" aus dem Jahre 1987: "Das Deutsche Historische Museum steht und fallt mit dem Aufbau einer reichhaltigen Sammlung von Realien zur deutschen Geschichte."

Sechs Millionen Mark beträgt der jährliche Ankaufsetat für dieses wahrscheinlich absurdeste Unternehmen der bundesrepublikanischen Museumsgeschichte. Fünf Millionen kommen aus Bonn, eine Million gibt Berlin dazu, und natürlich wird geplant, bald schon aufzustocken: auf zehn Millionen im Jahr. 360 Millionen Mark soll – soll! – der noch nicht vorhandene 36 000-Quadratmeter-Bau (Ausstellungsfläche: 20 000 qm) für die noch nicht vorhandene Sammlung kosten. Und so werden die Berliner Jäger und Sammler (rechnet man von 1988 an) bis zum Jahre 2004 oder 5, wenn der Bau einmal ganz fertig sein könnte, also mindestens 102 Millionen für ihre Fibeln und Hindenburg-Büsten ausgegeben haben. Von den immensen Folgekosten, die eine solche ständige Sammlung nach sich ziehen wird, spricht im Augenblick noch keiner.

Aber wie gesagt: Es geht. Es ist machbar, technisch kein Problem; nur kräftig durchgeheizt! 35 Mitarbeiter sind auch bereits in Lohn und Brot, und was so ein Museumsneubau an Arbeitskräften kostet, an Arbeitsplätzen schafft, wird der Berliner Bausenator zu schätzen wissen.

Eigentlich also alles prima, wenn, ja, wenn es bloß nicht so völlig überflüssig, so zu Tränen rührend widersinnig wäre. Denn, und diese alte Frage stellt sich angesichts des Berliner Kaufrausches dringlicher denn je, wozu soll man ein neues historisches Museum bauen, eine riesige Sammlung zusammenraffen – wenn es doch hierzulande bereits Hunderte von geschichtlichen Sammlungen gibt? Und sind Stölzl & Co. wirklich so naiv zu glauben – und fast hat es den Anschein, wenn man sie von ihren "Exponaten" schwärmen hört –, sie könnten Objekte erwerben, deren Qualität sich mit den Schätzen, mit den Dokumenten, mit den Preziosen oder auch nur mit den Kuriositäten all der großen kirchlichen, stadthistorischen und heimatkundlichen Sammlungen überall in den deutschsprachigen Landen werde messen können?