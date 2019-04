Inhalt Seite 1 — Früh auf die Liste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Moritz kam wohlversorgt zur Welt; er hatte bereits im fünften Monat seiner Existenz einen Kindergartenplatz. Noch während er sich im Bauch seiner Mutter befand, hatte diese ihn – gemeinsam mit dem ein Jahr älteren Sohn – im katholischen Kindergarten ihres Viertels angemeldet. Eigentlich also drei Jahre zu früh, denn erst im Alter von drei werden Kinder nach landläufiger Meinung sozial- und damit kindergartenfähig. Doch Corinna Hollmann sah damals keine andere Möglichkeit: In München ist der Mangel an Kindergartenplätzen groß. Wer seinen Sohn oder seine Tochter in jedem Fall untergebracht wissen will, setzt seinen Namen besser früh auf mehrere der Wartelisten, die bei Kindergärten gemeinnütziger, also meist kirchlicher Träger existieren.

Die Einschreibung in einer städtischen Einrichtung könne sie sich sparen, so die Auskunft einer Kindergärtnerin an Corinna Hollmann: In den städtischen Häusern, in denen es keine Wartelisten, sondern statt dessen nur lange Schlangen am einzigen Einschreibetag gibt, würden bevorzugt Kinder Alleinerziehender und Berufstätiger genommen. Eine ehrenwerte Sache, antwortete die Mutter, doch auch sie wolle wieder arbeiten gehen. Die Reaktion: Jetzt, da sie ihr zweites Kind erwarte, sei das ja sowieso nicht zu machen, also brauche sie auch keinen Kindergartenplatz.

Doch auch die frühzeitige Anmeldung bei einem Kindergarten der Kirche brachte weitere Schwierigkeiten mit sich. Als nämlich Tochter Jana als drittes Kind auf die Welt kam, erhielt Corinna Hollmann für sie nur einen Nachmittagsplatz. Zwei Kinder sind nun morgens außer Haus, eines nachmittags – und die Familie ist damit zerrissen. Knapp bemessen sind auch die Zeiten. Die Söhne Moritz und Jens sind von 8 bis 12 Uhr versorgt; die dreijährige Tochter sogar noch kürzer: Nachmittags dürfen die Kleinen nur von zwei bis fünf abgeliefert werden. Für die Mutter, die nur sporadisch arbeitet, kein unlösbares Problem. Doch für die Mehrzahl, für Mütter mit Halbtags- oder Ganztagsstellen, ist das Hinbringen, die eigene Arbeitszeit und das Abholen vormittags kaum, nachmittags gar nicht zu schaffen.

Froh ist jedoch, wer in München überhaupt einen Platz für seine Kleinen ergattert. Seit Jahren muß etwa ein Drittel aller Kinder abgewiesen werden. Etwa 20 000 Kindergartenplätze bieten städtische und freie Träger an; eine Versorgungsrate von etwa achtzig Prozent wird angestrebt. Das heißt, daß von derzeit rund 28 000 Münchner Kindern mehr als 22 000 Anspruch auf einen Platz hätten. Und nicht in allen Vierteln halten sich die Betroffenen an die statistisch veranschlagte Anmelderate: In manchen Gegenden versuchen weitaus mehr Eltern, ihre Kinder zumindest halbtags oder gar bis zum Abend unterzubringen. Dabei sind fast alle Stadtteile chronisch unterversorgt – vor zwei Jahren konnten nur in einem einzigen Bezirk alle Anmeldungen berücksichtigt werden.

Leidtragende sind vor allem Ausländerkinder, bei denen die Ablehnungsrate sogar über vierzig Prozent beträgt, sowie sozial schwächer gestellte Eltern. Die Schwierigkeiten sind nämlich in den Stadtteilen besonders groß, in denen der Ausländeranteil und der Anteil Berufstätiger durchschnittlich höher ist als in den sogenannten "besseren Vierteln". Hier, wo die Kindergartenplätze besonders rar sind, wo die Ärmsten leben und meist beide Elternteile arbeiten, wird die Situation auch mehr als anderswo durch ein zusätzliches Problem verschärft: Wer halbtags oder etwa in der Frühschicht arbeitet und sein Kind nicht vor dem frühen Nachmittag abholen kann, muß für eine Ganztagsbetreuung zahlen – frei gewordene Nachmittagsplätze gehen so verloren.

Schuld an der Misere sind nach Ansicht der Stadtverwaltung in erster Linie die Eltern: In vier Jahren etwa wird sich, das ist inzwischen absehbar, die Zahl der Drei- bis Fünfjährigen in München um rund zwölf Prozent erhöhen. Prognostiziert war jedoch eine Stagnation der Geburtenrate. "Damit konnten wir nicht rechnen", so der Münchner Stadtschulrat Albert Loichinger, "schließlich hat sich nicht die Zahl der potentiellen Mütter geändert, sondern das gesellschaftliche Bewußtsein." Zum Baby-Boom komme hinzu: Immer mehr Frauen wollten immer früher in den Beruf zurück; immer früher würden Kinder in den Kindergarten geschickt, immer höher werde die Akzeptanz dieser Einrichtung. "Wir bauen schöne, neue Kindergärten und machen dafür Reklame. Auch hier liegt eine Ursache."