Die Unternehmer klagen über hohe Steuern, hohe Löhne, schwindende Wettbewerbsfähigkeit – und machen dabei Rekordgewinne. Von 1979, einem guten Jahr, bis 1988 stiegen die Nettoeinkommen der Unternehmen real um 67 Prozent, Inflation und Steuern sind dabei schon abgezogen. Allein im vergangenen Jahr gab es einen Zuwachs von zwölf Prozent.

Gute Gewinne sind an sich eine gute Sache. Nur so sind die Unternehmen willens und fähig zu investieren. Das tun sie auch seit einiger Zeit in erfreulichem Ausmaß. Nur die Löhne und Gehälter konnten bei der geradezu rasanten Entwicklung der Gewinne nicht mithalten. Die Arbeitnehmer sind frustriert, weil sie von den Früchten der guten Konjunktur nur wenig abbekommen. Obendrein klettern auch die Preise wieder, so daß der geringe Zuwachs an Kaufkraft schrumpft.

Dennoch kommt weder den Gewerkschaften noch den Unternehmern gelegen, daß die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten das Thema Lohn-Nachschlag offen angesprochen haben. Die großen Arbeiterzentralen begnügten sich bei ihrer letzten Tarifrunde durchweg mit relativ bescheidenen Lohnerhöhungen, nicht zuletzt weil die Verkürzung der Arbeitszeit Vorrang hatte. Zudem ließen sich beispielsweise IG Metall und IG Chemie auf eine dreijährige Gültigkeit der Tarifabschlüsse ein, sie sind bis zum Frühjahr 1990 zum Stillhalten verpflichtet. Wenn jetzt die Basis sogar von Wissenschaftlern animiert wird, einen Nachschlag zu verlangen, bringt das die Funktionäre in Verlegenheit.

Die Unternehmer, auch das ist verständlich, pochen auf die Respektierung der Tarifverträge, gerade bei längeren Laufzeiten. Sie verweisen auf Nachholbedarf bei den Erträgen und auf neugeschaffene Arbeitsplätze. Die Lohnkosten, so heißt es, seien ohnehin weltweit schon Spitze, und wer die Inflation im Zaum halten wolle, der dürfe jetzt keinen Nachschlag fordern.

Solche Argumente haben ihre Berechtigung. Auf Dauer läßt sich damit aber die Nachschlagsdiskussion nicht kleinhalten. Der neu entstehende Wohlstand, das ist unbestreitbar, wird seit Jahren mit einer deutlichen Schlagseite zugunsten der Gewinne verteilt. Eine vernünftige Korrektur ist auch im Sinne des sozialen Friedens angebracht. Die Frage ist nur, wie sie aussehen soll.

Eine generelle Lohnerhöhung vor der nächsten Tarifrunde ist nicht das probate Mittel. Dabei entstünde eine bleibende Kostenbelastung für ganze Branchen, ohne Rücksicht auf die Ertragslage der betroffenen Unternehmen. Was eine prosperierende Branche mühelos verkraften könnte, würde auch von Wirtschaftszweigen eingefordert, die viel weniger zu verteilen haben – bis hin zum Staat. Schnell wandelte sich der Nachschlag zur regelrechten Lohnrunde. Deshalb kann es ihn sinnvollerweise nur in Form eines Anteils am Gewinn geben. So würde nur das verteilt, was bereits erwirtschaftet ist und nicht das Lohnkostenniveau weiter nach oben getrieben. Dieses wäre der beste Weg, das Ergebnis geleisteter Arbeit gleichmäßiger aufzuteilen. Die Forschungsinstitute haben das Problem richtig gesehen und einen guten Rat gegeben. Sie schlagen vor, zur Bereinigung von Verteilungskonflikten den Arbeitnehmern einen einmaligen Anteil am Gewinn auszuzahlen. Das wäre im Sinn einer echten Sozialpartnerschaft. Den Nachteil, daß je nach Ertragslage die Ausschüttung unterschiedlich ausfallen müßte, sollten die Gewerkschaften in Kauf nehmen. Ein gleicher Nachschlag für alle, also eine Verteilung von Gewinnen auch da, wo sie nicht anfallen, wäre eine unlogische und für manches Unternehmen kostenträchtige Veranstaltung.

Wenn gar nichts geschieht, dann müssen sich die Arbeitgeber heute schon darauf gefaßt machen, daß sie bei der nächsten Tarifrunde gepfefferte Lohnforderungen präsentiert bekommen. Ein freiwilliger Gewin-Nachschlag würde heute eine gute Grundlage für die Tarifverhandlungen von morgen legen. Klaus-Peter Schmid