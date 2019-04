Inhalt Seite 1 — LUCHS 32 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder, der lesen und schreiben kann oder auch nur die Nachrichten im Fernsehen sieht, sollte die verheerenden Folgen der Apartheidpolitik der südafrikanischen weißen Minderheitsregierung kennen.

Es gibt eine Fülle von Material und eine große Zahl von Gruppen, die diese Politik bekämpfen. Und wenn man nicht gerade der bisherige Bundesminister des Inneren ist und in diesem Lande größten weißen Reichtums und schwarzen Elends auf Safari geht oder in Südafrika als Deutscher hervorragende Geschäfte macht, ist dieses zerrissene Land jedem nachdenklichen Menschen längst zu einem Beispiel äußerster Unmenschlichkeit geworden. Viele von uns glauben, alles Notwendige zu wissen.

So habe ich auch gezögert, das Buch von Sheila Gordon, "Warten auf den Regen", zur Besprechung anzunehmen. Nun, da ich es in einem Zuge, und immer tiefer seiner Geschichte verfallen, gelesen habe, kann ich nur sagen: Lest es alle, Junge und Alte. Denn es handelt nicht Zahlen und den bösen Gang der Ereignisse ab, sondern erzählt einfach die Geschichte von Frikkie, dem Neffen eines weißen Farmbesitzers, und Tengo, dem schwarzen Farmboy. Die Geschichte einer Freundschaft, die von den Verhältnissen zerrissen wird und in einer dramatischen Begegnung endet, in der sich die beiden als Todfeinde gegenüberstehen und dann doch ihre Menschlichkeit siegt, die Geschichte von Haß und Dummheit, von Gedankenlosigkeit und weißem Hochmut, die Geschichte von Sklaven und Herren und der Befreiung der Unterdrückten.

Es wird keine Jahreszahl genannt. Am Ende des Buches findet sich eine Datentafel. Es wird erzählt, wie zwei lebendige junge Menschen aneinander zugrunde gehen können, wenn sie in unmenschlichen Gesetzen leben. Die sogenannten Erwachsenen stehen daneben. Die schwarzen Eltern von Tengo müde und resigniert, die weiße Familie scheinbar ahnungslos, wohin ihr Hochmut führen muß, dazwischen ein paar Leute mit schlechtem Gewissen, die als Weiße Tengo zu helfen versuchen, aber den Bannkreis ihres Reichtums nicht verlassen.

Tengo will studieren und scheitert in den Unruhen von Soweto. Frikkie ist Soldat geworden und steht seinem Kinderfreund am Ende der Geschichte mit der Waffe gegenüber. Aus der Idylle am Anfang auf der Farm mit ihren Tieren und ihrem weiten Himmel ist eine grausame Szene extremer Gewalt geworden. Ich sage, jeder soll dies lesen, um auf eine einfache Weise zu lernen, was in Südafrika geschieht. Aber ich füge hinzu: Er möge nicht behaupten, Südafrika ist fern und geht mich nichts an. Der Umgang mit Ausländern im eigenen Lande liegt in seiner Gedankenlosigkeit, in seinem Hochmut gar nicht so weit weg von unserer Geschichte. Und der Konflikt, der Freunde trennen kann bis an die Grenze tödlicher Gewalt, ist auch auf unseren Straßen zu finden. Wie viele Demonstranten der letzten Jahre haben sicher nicht gemerkt, wenn ihnen alte Schulkameraden als Polizisten gegenüberstanden und daß sie einmal Freunde waren.

In unserer Geschichte fällt dem Schwarzen die Keule aus der Hand, und die Waffe des Weißen wird vergraben. Aber sie taumeln beide in ihre Welten zurück. Der Soldat in seine Kaserne, Tengo in seine Elendshütte. Der Weg, daß sie sich als Menschen ohne Waffen gegenübertreten können, ist noch weit. Wir sollten im weißen Europa nicht meinen, daß wir ohne Schuld bleiben könnten, wenn er nicht bald zu Ende geht. Wir Älteren haben hier genügend Unheil angerichtet. Die Jüngeren werden hoffentlich konsequenter auf der Seite der Schwarzen stehen. Ich bitte sie darum. Im übrigen: seit langem ein Buch, daß ohne allen Aufwand großer Worte, gut aus dem Englischen übersetzt, auch in seiner Sprache eine Freude ist.

Heinrich Albertz