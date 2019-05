Kaum ist der Chef in Urlaub, brodelt die Gerüchteküche. Der Grund: Hermann Sehrbrock dürfte kaum auf seinen Chefsessel bei der noch staatlichen DSL-Bank in Bonn zurückkehren – und schon werden in der Bundeshauptstadt die tollsten Kandidaten für diesen Posten gehandelt.

Erst war es ein Fachmann, Lutz Müller, Generalbevollmächtigter der Bayerischen Landesbank, doch dann kamen "politische Köpfe" ins Spiel: Nach FDP-Mann Hermann Otto Solms nun auch Ex-Regierungssprecher Friedhelm Ost. Abgesehen davon, ob Bank-Laie Ost von der Berliner Bankenaufsicht den Segen für diesen Job bekommen würde, kann man sich das auch bei der DSL-Bank kaum vorstellen. "Mit dem im Vorstand platzt die geplante Privatisierung", witzelten Mitarbeiter des Hauses, "wer kauft dann noch unsere Aktien?"

Aber für den mit fast einer halben Million Mark jährlich dotierten Posten wird es nach Helmut Kohls Regierungsumbildung auf jeden Fall eine "politische Lösung" geben. Auch ein neuer Kopf ist schon wieder im Gespräch: Ex-Finanzstaatssekretär Hansjörg Häfele. Ob der gelernte Jurist und Verwaltungsfachmann Häfele allerdings größere Bankerfahrung vorweisen kann als Ost, ist mehr als fraglich.

Schadenfreude ist die schönste Freude. Das bekommen derzeit der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth und Bundeskanzler Helmut Kohl zu spüren. Beide sind glühende Verfechter eines deutsch-französischen Fernseh-Kultur-Programmes. Gemeinsam mit dem neu gegründeten staatlichen französischen Sender La Sept sollen, so die Idee der beiden Christdemokraten, ARD und ZDF über den Satelliten TDF 1 europaweit ein künstlerisch anspruchsvolles Programm ausstrahlen.

Ob dieser Wunsch der beiden Politiker allerdings in Erfüllung geht, ist .höchst unsicher. Zwar hat der Bundeskanzler jüngst auf dem deutsch-französischen Gipfeltreffen in Paris den französischen Präsidenten François Mitterrand beruhigt, er werde seinen ganzen Einfluß geltend machen, daß es zu dieser Zusammenarbeit komme. Für die französische Regierung ist diese Kooperation zu einem rundfunkpolitischen Prestigeobjekt geworden.

Doch das Versprechen des Kanzlers, von den Franzosen bereits als eine definitive Zusage interpretiert, ist möglicherweise nicht allzuviel wert. Bei den Veranwortlichen von ARD und ZDF gibt es noch erhebliche Widerstände gegen das bilaterale Engagement – aus finanziellen Gründen. Immerhin sollen die Bundesdeutschen nach französischen Vorstellungen das Projekt mit 150 Millionen Mark jährlich unterstützen. Dies aber sei, argumentieren die öffentlich-rechtlichen Anstalten, aufgrund der erst für 1990 zugebilligten Gebührenerhöhung nicht tragbar. Verantwortlich dafür, daß die Sender erst 1990, statt wie von ihnen immer wieder gefordert, bereits 1989 mehr Geld bekommen, ist aber Lothar Späth. Gegen den Willen der übrigen Länder hatte er im vergangenen Jahr eine Verschiebung der Gebührenerhöhung durchgedrückt. Um seine Lieblingsidee zu realisieren, ist Späth jetzt offenbar bereit, den Anstalten doch mehr Geld zuzugestehen. Beim nächsten Treffen der Ministerpräsidenten jedenfalls steht das Thema auf der Tagesordnung.

Was wochenlang nur ein Gerücht war, scheint jetzt sicher zu sein: Werner Rey will sich wieder von seiner Beteiligung an der Harpener AG lösen. Der 45jährige Schweizer, der sein Startkapital mit dem Kauf und Wiederverkauf der Schuhladenkette Bally gemacht hatte, war 1986 als Mehrheitsaktionär in den Dortmunder Mischkonzern eingestiegen. Der versierte Finanzmann, der sich unter anderem in den Maschinenbau-Konzern Sulzer in Winterthur eingekauft hat, besitzt rund achtzig Prozent der Harpener-Aktien. Es blieb stets unklar, welche Ziele er an der Ruhr langfristig verfolgt. Einen Käufer zu finden dürfte Rey nicht leicht fallen. Mit 700 Millionen Mark liegen seine Preisvorstellungen sehr hoch. Aufs Grundsätzliche hatte man sich längst geeinigt. Vor allem aufgrund des Drucks aus den USA wollen Europas Postminister – der privaten Konkurrenz zuliebe – ihre Monopole im lukrativen Fernmeldegeschäft lockern. Der Markt für Endgeräte soll vollständig liberalisiert werden. Auch das, was die Fernmeldebehörden bisher ganz alein anbieten, nämlich Telekommunikationsdienste wie die Datenübertragung oder Telefax, soll demlächst von privaten Konkurrenten betrieben werden dürfen. Allein die Unterhaltung des Telephonverkehrs soll im Monopol bleiben.