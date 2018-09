Japan

Von Helmut Becker

Unsere angebliche Überflußgesellschaft trägt seltsame Züge“, behauptet Mariko Sugawara, „denn für die meisten Japaner sinkt der Lebensstandard und bleibt Überfluß ein Fremdwort.“ Das Urteil überrascht, milde ausgedrückt, angesichts der ökonomischen Potenz des fernöstlichen Wirtschaft^riesen. Die Sozialwissenschaftlerin Sugawara, die das Kabinett Takeshita in Fragen der Sozial- und Verbraucherpolitik berät, weiß auch warum: „Glanz und Macht des japanischen Kapitals verstellen den Blick auf die Wirklichkeit.“

Frau Sugawara steht mit ihrer Meinung nicht allein. „Obwohl Japan geradezu aberwitzige Liquidität angehäuft hat, fällt es den meisten Japanern schwer, sich als Teil einer Wohlstandsgesellschaft zu sehen“, artikuliert die große Tageszeitung, Mainichi Shimbun ihr Unwohlsein über den Neureichtum der Inselnation. Selbst die Regierung der zweitgrößten Wirtschaftsnation der Erde schlägt bisweilen Töne an, als verwalte sie ein Reich aus der unterentwickelten Dritten Welt. „Die Disparitäten der Wohlstandsverteilung schaffen ein Bewußtsein sozialer Mißstände und subjektiver Verarmung“, heißt es beispielsweise über Japans Lebensstandard im Weißbuch vom November vergangenen Jahres.

Die Kritik an der japanischen Wohlstandsgesellschaft kommt erst langsam in Gang. Und die Kritiker wollen auch keineswegs der Welt weismachen, daß sich hinter der Glanzfassade der größten Gläubigernation das Armenhaus Asiens verbirgt. Der Reichtum wird nicht bestritten. Aber das jahrelang mit Stolz registrierte Image Japans im Ausland als führender Kapitalexporteur, der sich mit seinen sagenhaften Mitteln überall einkauft, reicht heute auch vielen Durchschnittsjapanern nicht mehr als Überlegenheitsbeweis der japanischen Wirtschaftsordnung aus. Der höhere Ruhm der Nation scheint als Ersatz für privaten Wohlstand ausgedient zu haben.

„Japan ist der einzige Industriestaat, der wirtschaftlichen Wohlstand ausschließlich am Wachstum des Bruttosozialprodukts, nicht aber am Lebensstandard der Bevölkerung mißt“, erklärt Nobuaki Takahashi von der Japanischen Entwicklungsbank. Nach Ansicht des vormals hochrangigen Beamten im Ministerium für Handel und Industrie (Miti) ersetzt heute die kollektive Begeisterung für den Aufstieg Japans zum Wirtschaftsgiganten nicht mehr alles andere: „Der einzelne will seinen privaten Wohlstand nicht mehr für staatliche Statistiken opfern“, weiß Takahashi. Im Klartext: Nach Jahrzehnten der Anspruchslosigkeit zum Nutzen des Wirtschaftswachstums und zum Ruhm des Vaterlands will der Durchschnittsjapaner nun üppiger leben.

Dieses neue Anspruchsdenken kommt der Regierung nicht ganz ungelegen. Schließlich hatte das Kabinett schon im Sommer 1987 die Binnennachfrage notgedrungen zum neuen Konjunkturmotor proklamiert, der Exporte als zuvor wichtigste Wachstumsimpulse ablösen sollte. Japan stand damals nämlich am Pranger: Das Land könne seine gewaltigen Handelsüberschüsse nicht noch weiter wachsen lassen, ohne den Welthandel zu gefährden und eine scharfe Aufwertung des Yens zu riskieren, drohten die anderen großen Industriestaaten.