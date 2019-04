Von Carl-Christian Kaiser

Siegen, Ende April

Ein Parteitag träumt, und der ihn dazu bringt, heißt Norbert Blum. "Schließt mal die Augen", ruft er in die Siegerlandhalle, "und stellt euch vor: Alle halten zusammen – Kohl, Geißler, Späth, Albrecht, Wallmann, Waigel, Streibl! Nicht auszudenken! Und Kurt Biedenkopf und Norbert Blüm ziehen an einem Strang! Wer will uns dann noch standhalten?" Die Delegierten wissen sich vor Begeisterung kaum zu fassen.

Ach ja – Was drückt sich in solchen Beschwörungen nicht alles aus: Die bedrängte Lage der Union im allgemeinen und die Schwierigkeiten der CDU zwischen Rhein und Weser im besonderen. Wenn Norbert Blüm am vergangenen Wochenende in Siegen von den nordrhein-westfälischen Christdemokraten mit dem gleichen triumphalen 95-Prozent-Ergebnis wiedergewählt worden ist wie vor zwei Jahren, als er zum ersten Male auf den Schild des Landesvorsitzenden gehoben wurde, dann ist das nicht zuletzt ein Zeichen der Geschlossenheit, die jetzt die ganze Union beweisen will. Sie rückt zusammen wie zu einer Wagenburg.

So ist es wohl auch kein Zufall, daß darin vor allem konservative Werte hochgehalten werden sollen. Besinnung auf Prinzipien, mehr Nationalbewußtsein, Schutz des ungeborenen Lebens, Achtung der Bundeswehr: So lauteten die Stichworte in der Siegener Generaldebatte. "Die CDU muß ihr Gesicht zeigen, sie hat es doch", sagte Rainer Barzel. Wenn nicht alles tauscht, geht es nun überall in die gleiche Richtung: Zusammenhalten und Grundsätze betonen.

Freilich befindet sich die nordrhein-westfälische CDU auch in einer besonders prekären Lage. Größer noch als das Unbehagen über das Durcheinander in der ganzen Union war ihre Sorge gewesen, man würde sich auf dem Landesparteitag auch selber wieder in die Haare geraten, genauer: mit dem eigenen Vorsitzenden über Kreuz kommen. Denn bald, nachdem Blüm an die Spitze gestellt worden war, hatte sich die Partei immer tiefer in die Diskussion verstrickt, ob er auch tatsächlich als Herausforderer von Johannes Rau bei den Landtagswahlen im Frühsommer 1990 zur Verfugung stehen würde. Während die CDU drängte, hielt sich ihr Vormann bedeckt.

Dafür gab es Gründe. Ohnehin war Blüm allem Anschein nach nicht eben aus eigenem Antrieb, sondern vielmehr als Nothelfer für eine Partei eingesprungen, die unter und mit ihrem damaligen Vorsitzenden Kurt Biedenkopf nicht zurechtkam. Und hatte Blüm, als er inthronisiert war, nicht eine CDU erlebt, die ihrem neuen Matador eher von den Rängen zusah als selber eine Hand zu rühren? Seine furiose Einstandskampagne verpuffte, nicht zuletzt am Unvermögen und der Lethargie der eigenen Leute. Er wolle sich als Herausforderer Raus nicht vor der Zeit verschleißen, sagte der neue Vorsitzende. Doch das klang auch so, als säßen seine Zweifel tiefer.