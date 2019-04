Inhalt Seite 1 — Richtig fehlprogrammiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rainer Kayser

Im Dezember dieses Jahres, mit über drei Jahren Verspätung durch die Challenger-Katastrophe, soll endlich das Weltraum-Teleskop (Hubble Space Telescope) in eine Erdumlaufbahn gebracht werden. Während für die meisten Astronomen die lange Wartezeit ein Ärgernis ist, weil Beobachtungspläne geändert oder gar neu geschrieben werden müssen, ist man im Space Telescope Science Institute im amerikanischen Baltimore eher froh über die Verzögerung. Wäre das 1,4 Milliarden Dollar teure Instrument wie ursprünglich geplant bereits im Oktober 1986 gestartet worden – es hätte jenseits aller Effektivität per Hand gesteuert werden müssen. Das beste astronomische Instrument aller Zeiten, gemeinsam von der amerikanischen und der europäischen Raumfahrtagentur (Nasa und Esa) entwickelt, wäre durch das Fehlen adäquater Computersoftware auf peinliche Weise verstümmelt gewesen.

Das Space Telescope ist der Traum aller Astronomen: ein großes Fernrohr, 2,4 Meter durchmißt der lichtsammelnde Hauptspiegel, das jenseits der störenden Erdatmosphäre arbeitet und somit in seiner Leistungsfähigkeit nur beschränkt ist durch die Qualität seiner optischen Komponenten. Störfaktoren wie das Flimmern der Luft und die Aufhellung des Himmels durch gestreutes Licht beeinträchtigen es nicht.

Bereits in den siebziger Jahren, als das erste Konzept für das Weltraum-Teleskop entwickelt wurde, war klar, daß die automatische Steuerung des Instruments keine einfache Aufgabe sein würde. Nicht jedes Objekt kann zu jeder Zeit beobachtet werden, es gibt "verbotene Zonen", in die das Space Telescope besser nicht schauen sollte. So verbietet sich der Blick in Richtung Sonne, ihre intensive Strahlung würde die äußerst empfindlichen Instrumente sofort zerstören. Aber auch die Nähe der Erde oder des Mondes gilt es zu vermeiden, da Streulicht die Bilder schwacher Gestirne ruinieren würde. Weiterhin sollte das Instrument nicht in "Fahrtrichtung" schauen, da es dann die vereinzelten Gas-Atome der noch vorhandenen Rest-Atmosphäre aufsammeln würde, was eine schnelle Korrosion der Spiegelbeschichtung bewirkte. Und schließlich ist da noch die Südatlantische Anomalie, ein Gebiet, in dem der Strahlungsgürtel der Erde ungewöhnlich niedrig liegt. Beim Durchflug wird die Elektronik des Hubble Space Telescopes "verrauscht". Da das Satelliten-Observatorium nur sehr langsam gedreht werden kann – eine volle Umdrehung dauert eine ganze Stunde –, erfordern all diese Beschränkungen einen äußerst sorgfältig ausgearbeiteten Beobachtungsplan.

Im Jahr 1981 vergab die Nasa an die kalifornische Firma TRW den Auftrag, zur Entwicklung eines Softwarepaketes namens Science Operation Ground System (SOGS), zu deutsch etwa "bodengestütztes wissenschaftliches Betriebssystem". Aufgabe dieses Computerprogramms sollte die Entwicklung eines ständig an die aktuelle Situation angepaßten Beobachtungsplans sowie die Steuerung des Datenflusses zur Erde sein.

Nach zwei Jahren schien TRW die anspruchsvolle Aufgabe gelöst zu haben und übergab die Software der Nasa. Diese bestätigte, daß die Programme die gestellten Bedingungen erfüllten, und gab die Software an die künftigen Benutzer im Space Telescope Science Institute in Baltimore weiter. Die Wissenschaftler dort lernten schnell, daß "Erfüllung der Bedingungen" keineswegs "arbeitet wie erforderlich" bedeutet. Eine Fülle von Problemberichten führte bald zu dem Schluß, daß das SOGS praktisch nutzlos war.

Als Hauptproblem stellte sich heraus, daß das Programm zur Erstellung des Beobachtungsplans zehnmal so lange brauchte wie das Teleskop für die tatsächliche Durchführung der Messungen. Damit wäre das Instrument praktisch lahmgelegt, denn um arbeiten zu können, müßte die Software natürlich schneller als das Fernrohr arbeiten.