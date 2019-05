Der Abbau der Schlagbäume beseitigt die Probleme der Bürger nicht

Von Bernd Müllender

Man trifft sich im Saal des kleinen versteckten Pfarrhauses im belgischen Eynatten, einem Dorf gleich hinter der Grenze bei Aachen. Eingeladen hat der deutsch-belgische "CDU/CSP-Freundeskreis", und es kamen gut zwei Dutzend ratsuchende Grenzgänger. Diese Pendler sind leidgeprüfte Menschen, Bundesbürger zumeist, die hier arbeiten und dort wohnen, die hier Sozialbeiträge zahlen, dort ihren Kindergeldanspruch verlieren, die einen Führerschein aus diesem Land besitzen, ein Auto jedoch in jenem Land zugelassen haben und im anderen damit nicht fahren dürfen.

Es ist so kompliziert, wie es klingt. Und so geht es an diesem Beratungsabend von Eynatten gelegentlich ziemlich durcheinander – bei so vielen Fragen und Hilfswünschen an die Experten und bei den Schilderungen immer neuer verstrickter und abstruser Bürokratie-Erlebnisse.

Zur Sprache kommt nämlich die alltägliche Europa-Realität im Dreiländereck zwischen Lüttich, Eupen und Malmedy in Belgien, zwischen dem Großraum Aachen und dem holländischen Südlimburg zwischen Maastricht, Sittard und Heerlen. Hier, in der "Euregio Maas/Rhein", wohnen dreieinhalb Millionen Menschen. Es ist das größte Ballungsgebiet zwischen mehreren EG-Staaten. Bei so viel Nähe hielten sich die Menschen schon immer für besonders Europa-bewußt. Sie fühlen sich in den Grenzgebieten wirtschaftlich und kulturell mehr zueinander hingezogen als zum Rest des eigenen Staates. Doch je stärker sich der Europa-Gedanke insgesamt verbreitet, desto erbarmungsloser wird er von der Wirklichkeit konterkariert.

Dabei haben die Bewohner der Euregio Maas/Rhein viele Vorteile: Manche wohnen für fast die Hälfte an Miete und Grunderwerb in Belgien, einige können im Glücksfall von den besseren holländischen Sozialleistungen profitieren, oder sie kaufen im Nachbarland ein, wenn im eigenen Land die Läden längst geschlossen sind. Es stünde alles zum besten, gäbe es da nicht die Grenzen, die widersprüchlichen Gesetze und hanebüchenen Verwaltungsvorschriften. "Wenn man alle Gesetze und Verordnungen, die in den drei Ländern in einer Woche geschaffen werden, in Ruhe studieren will, dann hat man", sagt Rolf Kammler, einer aus dem Freundeskreis, "sein ganzes Leben keine Zeit mehr, sie zu übertreten."

Dreisprachiger Formularberg