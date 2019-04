Von Hans-Günter Krüsselberg

Es ist ärgerlich, wie fahrlässig oder gar ignorant oft mit dem Begriff der "Sozialen Marktwirtschaft" in der Alltagsdebatte umgegangen wird. Kein Begriff hat die Geschichte der Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland so stark geprägt wie dieser. Keine wirtschaftspolitische Formel ist allerdings in der Öffentlichkeit und der Wissenschaft so sehr mißdeutet, mißinterpretiert und so unvollkommen begriffen worden wie diese. Parteien haben sie mit Beschlag belegt, ohne ihre Intention voll auszuschöpfen, oder haben gegen sie angekämpft, ohne sich ernsthaft mit ihr auseinanderzusetzen. Sie alle rangen um ihre spezifischen Etiketten für Parteiprogramme.

Die Besonderheit der Ordnungsidee "Soziale Marktwirtschaft" ist im Gegensatz zur (wohl) landläufigen Meinung jedoch gerade darin zu sehen, daß ihre Grundgedanken nicht aus Parteiprogrammen erwachsen sind, sondern als Ergebnis langjähriger wissenschaftlicher Bemühungen zahlreicher unabhängiger Denker heranreiften. Dies gilt vor allem für die Studien von Ludwig Erhard, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und Alfred Müller-Armack, der die Formulierung "Soziale Marktwirtschaft" prägte.

Die Idee eines Modells "Soziale Marktwirtschaft" erwuchs aus den Lebenswerken "politischer Ökonomen", die sich als Wissenschaftler vor die Aufgabe gestellt sahen, eine Mitverantwortung für die Gestaltung der Wirtschaftsordnung in der Nachkriegszeit zu übernehmen. Sie wollten nach dem – wie sie meinten – sicher vorausschaubaren Zusammenbruch des Nationalsozialismus über eine Leitidee für einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Neubeginn verfügen können.

Die geistigen Väter des Konzepts "Soziale Marktwirtschaft" bekannten sich zu den Prinzipien der Aufklärung, die einerseits fordern, daß sich die Menschen selbst als verantwortliche Träger ihrer Geschichte verstehen, und zum anderen feststellen, das Handeln der Menschen werde entscheidend von dem geprägt, was sie denken, glauben und wollen.

Zudem warfen sie schlicht die Frage nach der Kompetenz von Menschen auf, über hinreichende Einsichten in die Bedingungen zu verfügen, unter denen eine wünschenswerte, eine menschengerechte Gesellschaftsordnung möglich wird. Sie waren überzeugt, daß nicht nur über das, was konkret ist, ein Wissen bereitstehen müsse, sondern auch über das, was möglich werden kann.

Da Gesellschaft vielschichtig sei, so meinten die Vordenker der "Sozialen Marktwirtschaft", bestehe eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft darin, diese auf ihre Teilelemente hin zu analysieren und zugleich deren wechselseitigen Verknüpfungen zu erkennen. Gleichwohl erfordere die hohe Komplexität der entwickelten Industriegesellschaften mit äußerster Dringlichkeit einen eigenen Typus von Wissenschaftler: den nämlich, der nicht allein die Fakten seines engeren Wissenschaftsfeldes kennt, sondern zugleich das Problem des notwendigen Zusammenhangs aller Teilordnungen sieht, das heißt: in Gesamtordnungen zu denken vermag. Nur ein solcher Fachmann befasse sich mit der Frage nach Grundnotwendigkeiten von Gesellschaft, zum Beispiel den Beziehungen zwischen Rechtsstaat und marktwirtschaftlicher Ordnung.