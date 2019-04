Von Ulla Plog

Hamburg

Der Sturm kam verspätet Als der Wirbel richtig losging, lag das auslosende Ereignis – die Wahl der 33jährigen Diplom-Psychologin und frechen GAL-Frau Adrienne Goehler zur Präsidentin der Hamburger Hochschule für bildende Künste – schon eine Weile zuruck. Eine Hundertschaft von Berühmtheiten des deutschen Kunst- und Wissenschaftsbetriebs unterzeichnete einen wutenden Brief an den Hamburger Kultursenator Ingo von Munch – in der Namensliste Theater- und Museumsleute, Kunstler, Galeristen, Hochschullehrer, der Maler Johannes Grutzke und der Bildhauer Ulrich Ruckriem, die Regisseure Dieter Giesing und Peter Zadek, die Museumsdirektoren Werner Schmalenbach und Dieter Honisch.

Die Leiter der Kunstsammlungen in Zürich, Den Haag, Gent und Amsterdam schlossen sich an. Und als überraschend auch Hamburger Künstlerinnen auf einer "Frauenliste" protestierten, sah es so aus, als habe sich die ganze Kulturwelt im Aufstand zusammengefunden, um zu verhindern, was das Konzil der Hochschule am Hamburger Lerchenfeld am 10. Marz angerichtet hatte.

Als krasse Außenseiterin war Adrienne Goehler, die sich erst nach Ablauf der Frist beworben hatte, im vierten Wahlgang mit 18 von 31 Stimmen gewählt worden Im Kreis der dreizehn Konkurrenten waren unter anderen der Ästhetik-Professor Bazon Brock, der Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme und der Designer Michael Erlhoff.

Adrienne Goehler, soviel sickerte durch, muß brillant gewesen sein in der Befragung zur Person und den Mitgliedern einer verbiesterten und mude gewordenen Institution eine Ahnung von neuen Ideen, frischem Wind, von Offenheit und Kommunikation vermittelt haben. Sie erhielt Stimmen aus allen vier Gruppen – Professoren, Mittelbau, Studenten und sonstigen Mitarbeitern Die Hamburger Hochschulen, das wurde mit dieser Geschichte pikanterweise öffentlich, wählen statt nach dem seit 1985 geltenden Hochschulrahmengesetz, das den Professoren mehr Einfluß gibt, immer noch nach der alten Viertelparitat.

Als alles vorbei und die Stimmen ausgezahlt waren, war die Verblüffung groß, und erst jetzt schienen sich manche zu fragen Wen haben wir denn da gewählt’ Adrienne Goehler ist eine farbige Figur der Hamburger politischen Szene. Die aus dem Badischen stammende Politikerin der Grünen war Regisseurin der "Klabauternachte", eines politischen Ulks mit karnevalistischen Zügen, und Mitarbeiterin im Piratensender Radio Querfunk Sie erfand die "Frechen Frauer" – jene erste nur aus Frauen bestehende Liste der GAL bei den Hamburger Landtagswahlen.