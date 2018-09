Sehr geehrte Dame, Sehr geehrter Herr, Was ich Ihnen heute anzubieten habe, dürften Sie gewiß noch nie in Händen gehabt haben. Das Werk ist ganz anders als meine bisherigen fünf Bücher, die im Oesch Verlag Zürich erschienen sind; anders auch als meine vier Werkbücher zur Lebensgestaltung (Kairos Studien, Zumikon). Ich nehme an, daß ein solches Manuskript kein Verlag will.

Mein neues Manuskript ist tatsächlich nur geeignet für einen Verlag mit unumstößlichem Fundament, mit besonderem Mut und echtem Interesse für etwas ganz Außergewöhnliches. Ein Buch also, das es ganz sicher noch nie gegeben hat. Kein Witz. Kein Wahn. Kerngesund in jeder Hinsicht.

Lesen Sie das beiliegende Inhaltsverzeichnis und das Vorwort: DIE RUSSEN KOMMEN Traumtagebuch des reinkarnierten Christus

Sind Sie etwas irritiert? Konsterniert? Erschrocken? Verletzt? Schütteln Sie jetzt den Kopf? Reagieren Sie bitte nicht zu voreilig. Sie verpassen sonst eine noch nicht gehabte Lektüre.

Gerne höre ich von Ihnen.

Ein Brief „an die Journalistinnen und Journalisten verschiedener Tageszeitungen und Wochenblatter/-hefte in der Bundesrepublik Deutschland“, Absender• Dr. E. Schellhammer aus Zumikon/Schweiz

Freunde für Mühsam