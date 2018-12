Von Ulrich Stock

Riga, Ende April

Es ist eines der schön restaurierten Gebäude im Herzen von Riga, hell und freundlich. Ein edles, holzgetäfeltes Treppenhaus führt in die Höhe zu den Büros des Autorenverbandes, der Verbände der Maler und Komponisten. In einem Saal mit zwei Klavieren empfängt der Lyriker Janis Peters, Vorsitzender des Schriftstellerverbandes, Besucher aus dem Westen.

Im Geburtshaus der Lettischen Volksfront gibt er einen Schnellkurs in Nationalbewußtsein. Anfang Oktober 1988 ins Leben gerufen, gewann die Volksfront in zwei Monaten 85 000 Mitglieder. Inzwischen sind es 240 000; eine beachtliche Zahl bei 1,4 Millionen Letten, die gerade die Hälfte der Bevölkerung in der Lettischen Republik stellen. "Die andere Hälfte", sagt Janis Peters, "besteht aber nicht nur aus Russen. Deshalb ist es nicht einzusehen, daß alle Nichtletten gezwungen werden, Russisch zu sprechen und ihre Kinder in russische Schulen zu schicken." Die Russen würden kaum dreißig Prozent der Bevölkerung ausmachen, deshalb dürften sie nicht länger die Mehrheit der Nichtrussen majorisieren.

Außerdem fordert die Volksfront, daß Lettisch wieder zur Staatssprache erhoben wird. Das sei der erste Schritt auf dem Weg zur "Rückkehr der lettischen Nation nach Europa".

Janis Peters, ein schwergewichtiger Mann in den besten Jahren, steht unbewegt vor den Klavieren: "Wir sprechen gern von einer singenden Revolution, weil wir Letten gerne singen und kein aggressives Volk sind. Keines unserer Lieder handelt von der Eroberung eines anderen Landes. Wenn der Krieg in unserer Musik auftaucht, dann als das Leid, das er über die Menschen gebracht hat."

Die Friedensliebe, die er so sehr betont – soll sie dem Unfrieden vorbeugen, den die Vorstellungen der Volksfront in der Sowjetunion hervorrufen könnten? Denn in der Sache äußert sich Peters unmißverständlich: "Die Satzung der Volksfront ist das erste Dokument im Nachkriegslettland, das die führende Rolle der Kommunistischen Partei nicht betont." Ja, man wolle Perestrojka, aber die Umgestaltung müsse grundlegend sein. Lettland als hochentwickelte Industrieregion sieht sich vom Rest der Sowjetunion um die Früchte der Arbeit gebracht. "Wenn die Sowjetunion ein florierendes demokratisches Land wird, wäre es dumm, ein solches Land zu verlassen", sagt Peters und fügt an: "Wenn nicht, dann ist es zu erwägen."