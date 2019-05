Von Ernst Hess

Natürlich sind wir hier in der Provinz, keine Frage. Da können die Jungs im Bistro "Schwarzenberg" noch so lässig die Ärmel ihrer Armani-Jacketts hochkrempeln, die Madchen hinreißend angeödet ihren Amaretto schlürfen. Weinheim ist erst einmal badische Kleinstadt, trotz 42 000 Einwohnern, drei Schlössern, zwei Burgen und einem veritablen Industriekonzern. Daß Mannheim und Heidelberg in Sichtweite liegen, daß die Autobahn Frankfurt-Basel die Vororte tangiert, ändert daran nichts. Was zunächst ins Auge fällt, sind Spitzweg-Idylle und Allerweltsgesicht – wie andernorts auch.

Nicht einmal von den Sünden blinder Fortschrittsgläubigkeit blieb die Stadt verschont. Aber das schreibt sich heute so leicht dahin, weil wir sensibler geworden sind, was die Zerstörung historisch gewachsener Substanz angeht. Wer hatte sich denn vor dreißig Jahren für die Erhaltung maroder Fachwerkhäuser oder verwitterter Sandsteinmauern eingesetzt? "Weg mit dem alten Plunder" hieß das Credo von Architekten und Bau-Burokraten, die uns dafür Flachdächer und Stahlbeton, Eternit und Klinkerfassaden aufschwatzten.

In Weinheim spürt man die brutalen Nachbarschaften ganz besonders, weil mittelalterliche Enge jeden Eingriff irreparabel erscheinen läßt. Und trotzdem blieb das stimmungsvolle Stadtbild weitgehend intakt. Natürlich gibt es die unvermeidliche Fußgängerzone, verschandeln Industriekasernen des 19. Jahrhunderts die Eingänge zu den beiden Odenwaldtalern. Aber die eigentliche Altstadt, das Gewirr der Giebel, Erker und Türme überlebte fast wie durch ein Wunder. Man hatte schon alles abreißen müssen, um die mit atemberaubendem Tempo wachsende Industrie irgendwie unterzubringen. Und zu einer solchen Kulturschande war nun doch niemand bereit.

Inzwischen haben die Freudenberg-Fabriken, die Supermärkte, Tankstellen und Wohnsilos draußen in der Ebene Platz gefunden. Das alte Weinheim – so scheint es – ist nicht mehr bedroht. Im Gegenteil: Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Stuck Fachwerk freigelegt, ein Torbogen saniert oder ein barockes Walmdach mit Biberschwänzen neu eingedeckt wird. Vor allem im historischen Gerberviertel, vor Jahren noch als heruntergekommenes Arme-Leute-Quartier verschrien, konzentrierten sich die Rettungsmaßnahmen. Fast muß man schon wieder befürchten, daß zuviel Hinterhof-Romantik auf der Strecke bleibt. Andererseits kann das Viertel nur überleben, wenn die Hauser auch bewohnbar gemacht werden. Mit Idylle allein läßt sich im Winter schlecht heizen.

Vom Turm der Burg Windeck hat man vielleicht den schönsten Blick auf die Altstadt. Bis 1974 saßen hier oben die Burgmannen der kurpfälzischen Regierung, die Herren von Erlickheim, Lindenfels, Neipperg oder Handschuhsheim. Schon 1645 stürmten französische Truppen unter Turenne Stadt und Schloß, unterzogen beide einer "durchgehenden Plünderung", wie es im Ratsprotokoll heißt. Nach 1674 verfiel die Windeck zur romantischen Ruine, wurde wohl auch bis zum Beginn unseres Jahrhunderts als Steinbruch genutzt und immer wieder gemalt. Ware nicht Graf Siegmund von Berckheim der modischen Schwärmerei für mittelalterliche Burgen erlegen, um Weinheims Wahrzeichen sähe es heute ubel aus. Der Graf, dem schon einige Schlosser der Stadt gehörten, ließ 1903 die Ruine instand setzen, legte sogar einen hübschen Zwinger an und rettete die wahrscheinlich älteste Burg an der Bergstraße vor dem sicheren Verfall.

Daß Berckheim auch für die jüngste Burganlage verantwortlich ist, durfte sicher nicht seine Absicht gewesen sein. Zunächst wollten die Alten Herren des "Weinheimer Senioren Convents" auf der Windeck nur ein Denkmal für die im Feldzug 1870/71 gefallenen Korpsmitglieder errichten. Weil Graf Siegmund seine Genehmigung für das patriotische Werk verweigerte, bauten die Akademiker auf dem benachbarten Wachenberg gleich eine komplette Stauferburg mit Türmen, Zinnen, Palas und dicken Mauern.