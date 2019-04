Der Jagdleidenschaft eines deutschen Schäferhundes sind in Neuseeland viele der seltenen Braunen Kiwis zum Opfer gefallen. Wissenschaftler hatten einige der flugunfähigen Vögel mit Sendern ausgestattet, um das Verhalten zu verfolgen. Unter mysteriösen Umständen verendete über die Hälfte der beobachteten Tiere. Neben und an den Kadavern fand man in allen Fällen Spuren desselben Vierbeiners. Als schließlich ein deutscher Schäferhund abgeschossen wurde, endete der Spuk. Schätzungsweise 500 Kiwis hatte der Hund zur Strecke gebracht. Für die Biologen ist dies ein Beleg dafür, daß eine einheimische Art durch das plötzliche Auftreten eines fremden Räubers schnell dezimiert werden kann. th

Wie unterirdische Waldbewohner können Forscher der Universität von Michigan künftig Baumwurzeln beobachten. Ein vierzig Meter langer begehbarer Tunnel mit zahlreichen Fenstern ermöglicht ihnen jederzeit den Blick unter die Erdoberfläche und die Entnahme von Proben. Die Untersuchung des sehr heterogenen Ökosystems "Waldboden" stützte sich bisher vorwiegend auf Bodenproben, die nur begrenzt Aufschlüsse über das Wurzelwachstum und das Zusammenspiel mit anderen Bodenfaktoren geben. th

Entstand der Halleysche Komet außerhalb unseres Sonnensystems? Diese Vermutung legt die jüngste Untersuchung von Spektren nahe, die bei dem Halley-Vorübergang an der Erde 1986 gewonnen wurden. Danach weicht das Material des Kometen deutlich von jenem der anderen Himmelskörper des Sonnensystems ab: Das Verhältnis der Kohlenstoff-Isotope 12 und 13 beträgt 50:1 statt des üblichen Wertes von 89:1. Ein interstellarer Ursprung des Halleyschen Kometen würde auch erklären, warum er die Sonne entgegen der Umlaufrichtung der Planeten umkreist. Es gibt jedoch auch eine andere Erklärung, nämlich daß der Halleysche Komet in einer "besonderen Ecke" unseres Sonnensystems entstand. Eine genaue Untersuchung des Kometen Brorson-Metcalfe im August soll helfen zu entscheiden, welche Hypothese zutrifft. Kay